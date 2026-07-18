Sala „Nadia Comăneci” FOTO: Cum arată și cât a costat construcția din Otopeni, finalizată într-un timp foarte scurt +20 foto
Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci”. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Gimnastica

Sala „Nadia Comăneci” FOTO: Cum arată și cât a costat construcția din Otopeni, finalizată într-un timp foarte scurt

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 13:32
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 13:32
  • Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” a fost inaugurată, sâmbătă, la Otopeni.
  • Evenimentul a marcat 50 de ani de la primul 10 perfect, obținut de fosta sportivă la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976.
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Ion Țiriac a fost cel care s-a ocupat de proiectul sălii, cu scopul de fi gata chiar la momentul aniversării performanței reușite de Nadia.

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Cât a costat Sala „Nadia Comăneci”, construită în doar 9 luni

Evenimentul dedicat inaugurării noii săli a adunat multe nume importante, din sport și nu numai, fiind prezent inclusiv premierul Ilie Bolojan.

Situată în Otopeni, Sala „Nadia Comăneci” urmează să le ofere copiilor posibilitatea de a face sport în mod gratuit.

Construcția se întinde pe o suprafață de 2.837 de metri pătrați și are o capacitate de 150 de locuri.

8 milioane de euro
a costat Sala Nadia Comăneci

Sala a fost finalizată într-un termen scurt, de doar 9 luni, fiind inaugurată chiar la momentul aniversării performanței de la Montreal, așa cum Ion Țiriac i-a promis Nadiei Comăneci.

Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (20 imagini)

Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni, evenimentul de inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+20 Foto
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„Această sală poate fi un start pentru orice copil, e o investiție pentru tineretul de azi. Sper să rămâneți surprinși de frumusețea sălii.

Avem nevoie de baze pentru copii care să facă toate sporturile. Să găsim soluții prin care să facă sport pe gratis. Aici se va face gimnastică gratis.

Această sală e una istorică, mă bucur că sunt în viață să văd această statuie (n.r. - din fața sălii). De multe ori nu mai ai șansa să o vezi”, a transmis Nadia Comăneci, la eveniment.

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