Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat că toate recomandările de jucători vor trece de acum înainte pe la Ionuț Luțu (51 de ani), mâna sa dreaptă și unul dintre oamenii săi de încredere.

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Fostul mijlocaș ofensiv deține licența A, dar a picat de două ori examenul pentru licența Pro. În schimb, anul trecut a absolvit cursurile de director sportiv organizate de FRF.

Ionuț Luțu, noul șef de la FCSB: „ I-am făcut birou. Cea mai mare încredere în el o am”

„Acum se lucrează. Nu mai merge că vedem noi trei chiftele pe clipuri de 17 secunde. Nu mai merge așa. Acum, 10 oameni sunt care fac selecție. I-am făcut și lui Luțu un birou. I-am zis: «Cea mai mare încredere dintre toți în tine o am!».

Și așa este. A zis că stă de dimineață până seara și se uită. După, eu decid. Să vedem, poate sunt prost și vorbesc aiurea. Sau sunt deștept și fac treabă, nu se știe. Hai să vedem dacă mă pricep.

Cea mai ușoară, cea mai frumoasă meserie e de impresar. Ei iau comisioane, dar nu merge cu mine. Dacă merită marfa, da. Mă întâlnesc cu ei. Nu pun condiții. Mă uit ce marfă au, dacă au selectat calitate. Dacă nu e de calitate, pleacă, îmi dă mie ciurucuri? Cum mi-ai dat ciurucuri, cum nu mai am ce discuta cu tine!

Dau mai departe dacă îmi place ceva. Lui cutare, lui cutare, nu-i spun pe toți, pentru că sunt mulți care se vor uita.

La final se uită Luțu, numai asta va face. I-am făcut un birou, l-am amenajat repede. I-am spus să nu le zică ce-i place. Dacă află impresarii, le zic ălora să ceară bani în plus ca să ia comision. Nu merge cu mine. Îi miros imediat. După ce îi vede Luțu, îi văd și eu și aleg. Vor veni 6 jucători.

La FCSB începe o nouă eră. Chiar va fi era Becali! Voi vorbeați de asta, dar nu făceam eu. Acum vine era Becali, adică voi decide eu totul la milimetru. Legătura o s-o țin cu Luțu. Bine, cu toți 3, Reghe, Szukala și Rusescu, glumesc cu voi”, a declarat Gigi Becali.

Ionuț Luțu i s-a alăturat lui Gigi Becali în anul 2010, imediat după ce s-a retras din activitate.

Progresul București, Universitatea Craiova, Galatasaray, Steaua, Suwon Samsung Bluewings, Rapid București, Apollon Limassol, Kairat Almaty, Zhetysu Taldykorgan, Pandurii Târgu Jiu, Jiul Petroșani, Drobeta Turnu Severin și ALRO Slatina sunt echipele pentru care a evoluat fostul mijlocaș ofensiv de-a lungul carierei.

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