„Am crezut că voi muri” Marele ciclist danez Jonas Vingegaard , dezvăluiri despre accidentul înfiorător suferit în acest an

Jonas Vingegaard, 28 de ani, dublu câștigător al Turului Franței, s-a rănit grav în aprilie, în Țara Bascilor.

A avut 7 coaste rupte, fracturi de stern și claviculă și plămânii perforați. „Am scuipat sânge. M-am temut că am hemoragie internă. Am crezut că mă voi îneca în propriul sânge și voi muri”, spune danezul acum.

Vingegaard a stat 8 zile internat la terapie intensivă. A supraviețuit, nu s-a retras și visează al treilea triumf în Turul Franței, în iulie 2025.

Pe 10 decembrie, Jonas Vingegaard a împlinit 28 de ani. O carieră frumoasă, cu două triumfuri consecutive în Turul Franței (2022-2023).

Spera să câștige și în 2024, dar un accident grav i-a furat acest vis. Îi putea lua viața!

Vingegaard a fost rănit grav în Țara Bascilor

La sfârșitul anului, rutierul danez, liderul echipei Visma-Lease a Bike, și-a amintit acele momente dramatice într-un interviu pentru DRTV, o televiziune din țara sa, în timpul emisiunii „Sportssommeren 2024: Seconds we Remember”.

La începutul primăverii, „Vingo” era deja în formă, învingând la Tirreno-Adriatico în pregătirea pentru Le Tour.

Pe 4 aprilie, în etapa a 4-a a Turului Țării Bascilor, pe care îl cucerise cu un an înainte, scandinavul s-a dezechilibrat la o curbă, a ieșit de pe șosea, căzând la viteză mare și lovindu-se într-un șanț de beton. S-au rănit mulți atunci, inclusiv Remco Evenepoel și Primoz Roglic.

💥 𝐂𝐚𝐢́𝐝𝐚 𝐦𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞 con muchos implicados en la @ehitzulia



🚨 Vingegaard, Evenepoel y Roglic, con gestos de bastante dolor entre los afectados#itzulia2024 pic.twitter.com/pVjlaglVd9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 4, 2024

7 coaste fracturate, plămânii perforați, 8 zile la terapie intensivă!

Jonas nu se mai putea mișca. A fost luat cu targa și transportat de urgență cu ambulanța la spital.

Diagnosticul a fost brutal, la fel ca leziunile suferite:

Fractură de stern

7 coaste rupte

Mai multe fracturi la claviculă

Plămânii perforați

Un deget rupt

Opt zile a stat internat la terapie intensivă. A părăsit spitalul pe 16 aprilie, aproape două săptămâni mai târziu.

A supraviețuit miraculos. Soția sa, Trine Marie, care era acasă, însărcinată, a văzut accidentul la televizor și a luat imediat avionul spre Spania.

Vingegaard, pe targă, cu masca de oxigen pe față

Deși părea imposibil, Vingegaard a fost prezent pe 29 iunie la startul Turului Franței. A câștigat o etapă, dar a încheiat Le Tour pe locul 2, după Tadej Pogacar.

Vingegaard: „Nu am putut respira. Am scuipat sânge”

Acum, Vingegaard a retrăit clipele de coșmar din aprilie. „Nu am putut respira în primele zece secunde. Când am putut respira, am scuipat sânge. Mi-am dat seama că e ceva foarte rău”, a declarat nordicul pentru DRTV, cuvinte preluate și de site-ul Pro Cycling.

Am crezut că am hemoragie internă. Ceea ce însemna că mă voi îneca în propriul sânge sau că voi muri de hemoragie. Am crezut că voi muri Jonas Vingegaard, ciclist danez

Jonas a mai dezvăluit: „Când eram întins la pământ, mi-am zis că, dacă voi supraviețui, voi pune capăt carierei”.

Vingegaard nu s-a retras. S-a născut al doilea copil și visează la Turul Franței

Discuția cu Trine l-a convins să renunțe la acest gând: „Am simțit amândoi că trebuie să continui. E pasiunea mea”.

Jonas Vingegaard, unul dintre cei mai valoroși rutieri ai momentului Foto: Imago

În septembrie, soția sa a născut un băiețel, al doilea copil al familiei. Micuța Frida, 4 ani, vine deja la tururi alături de tatăl ei.

În iulie 2025, Vingegaard va fi din nou la Turul Franței. Vrea al treilea triumf.