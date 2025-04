CFR Cluj a remizat cu Rapid, scor 1-1, în etapa #4, din play-off-ul Superligii.

Andrei Borza (19 ani), fundaşul giuleştenilor, consideră că echipa sa merita să câștige duelul din „Gruia”.

CFR ocupă locul secund în Superliga, cu 34 de puncte acumulate. Giuleștenii se află pe poziția a șasea, cu 28 de puncte.

CFR Cluj - Rapid 1-1 . Borza: „Meritam cele trei puncte”

„ Cred că meritam cele trei puncte, mai ales la câte ocazii am avut în a doua repriză . A fost o repriză a doua foarte bună pentru noi, dar în prima nu am jucat foarte bine, așa mi s-a părut. Mă critic singur.

Am schimbat sistemul, am jucat 4-4-2, și nu prea am lucrat 4-4-2, dar am știut să jucăm cu doi atacanți, Koljic și Burmaz. Am dat și gol repede.

E foarte greu să câștigi la Cluj, e un teren greu. Craiova a venit de două ori și a luat bătaie și în Cupă, și în campionat.

Asta ne-a spus Mister (n.r. - Marius Șumudică), că puteam să câștigăm cele trei puncte, acum vrem să ne apropiem de top 3, ăsta e obiectivul nostru.

(n.r. - Sunt nervi) Când îți ia un penalty pentru un centimetru, n-am văzut faza. Lui Kait i-a dat roșu, n-am înțeles de ce. Au fost mulți nervi, s-a terminat și e totul bine”, a spus Borza, la Prima Sport.

VIDEO Golul lui Kait cu CFR Cluj

În minutul 53, giuleștenii au reușit să înscrie, iar golul a venit după o acțiune bine construită. Petrila a reușit o preluare excelentă în careu și i-a trimis pasa decisivă lui Kait. Estonul nu a ratat, egalând pe tabelă.

Claudiu Petrila consideră că giuleștenii meritau victoria și s-a plâns de calitatea terenului:

„Am făcut un meci bun, consider că am dominat tot meciul, chiar dacă la pauză am intrat cu un gol în minus. Cred că meritam să câștigăm.

A fost un meci greu, un teren prostuț, nici măcar nu l-au udat, ca să meargă mai bine mingea. Un egal mai bun pentru noi decât pentru ei”.

Fază controversată în CFR - Rapid: „Roșu” întors la VAR

În minutul 69, Kait a fost avertizat pentru a doua oară în acest meci, după ce arbitrul Florin Andrei a considerat că a simulat în urma unui contact cu Djokovic.

Decizia a fost însă revizuită cu ajutorul VAR. Verdictul: a fost ofsaid la Dobre chiar înainte de acest moment, iar Kait a rămas pe teren, galbenul primit fiind anulat.

Clasament play-off Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. FCSB 4 36 2. CFR Cluj 4 34 3. Universitatea Craiova 4 33 4. Dinamo 4 29 5. Universitatea Cluj 4 29 6. Rapid 4 28

Citește și