GLORIA BUZĂU - FCSB 0-2. Jordan Gele (32 de ani), noul atacant al campioanei, s-a remarcat încă de la debutul în tricoul roș-albastru.

După fluierul final, Jordan Gele a vorbit despre duelul disputat pe un teren plin de zăpadă și despre mutarea sa la campioana României.

GLORIA BUZĂU - FCSB. Jordan Gele: „E prima oară când joc pe un asemenea teren”

„A fost puțină presiune pentru că a fost primul meci, toată lumea aștepta ceva de la mine. Nu știam că o să încep ca titular. Sunt foarte fericit că am câștigat, pentru că a fost un meci dificil din cauza terenului.

Am vrut să șutez la golul de 2-0, dar nu știu dacă o să fiu eu declarat marcator. Păcat că nu am reușit să înscriu, dar am câștigat toate cele trei puncte”, a spus Jordan Gele.

Cred că e prima oară în viața mea când am jucat în asemenea condiții. Poate în amicale să mai fi jucat așa, dar nu-mi amintesc. Jordan Gele, despre terenul de la Buzău

Vârful francez a vorbit și despre emoțiile pe care le-a simțit în ultima săptămână:

„Am trecut prin multe stări. De la Unirea Slobozia la FCSB, după în Grecia, la Salonic, multe emoții. Sunt mândru că am semnat. Ce săptămână am avut! O să dau totul pentru FCSB, e cel mai mare club din România”.

VIDEO. Autogolul provocat de Gele

În minutul 75, Jordan Gele l-a văzut ieșit pe Lazar și a trimis direct spre poartă. Execuția a fost slabă, balonul a căzut în centrul careului, acolo unde Grigore Turda se afla într-o poziție perfectă pentru a-l respinge.

Doar că fundașul buzoienilor a încercat să facă o preluare. Mingea a luat o traiectorie ciudată după ce a căzut pe zăpadă, l-a lovit pe Turda în genunchi și s-a dus în poartă.

Fotbalistul francez a ajuns la FCSB în această săptămână, după ce campioana României i-a plătit Unirii Slobozia suma de 300 de mii de euro în schimbul vârfului.

250.000 de euro valorează Jordan Gele, conform transfermarkt.com

Jordan Gele, despre returul cu PAOK: „Obiectivul e să câștigăm”

Vârful de 32 de ani a vorbit și despre returul cu PAOK de joi seara, din Europa League.

„Sper să trecem de PAOK. Este un adversar foarte puternic și sper să obținem rezultatul dorit. Obiectivul este să câștigăm”, a mai precizat Gele.

FCSB primește vizita celor de la PAOK joi seara, de la 19:45, în returul play-off-ului de calificarea în optimile UEFA Europa League.

În partida din tur, FCSB s-a impus cu scorul de 2-1. Golurile au fost marcate de către Andrei Gheorghiță și Joyskim Dawa.

În cazul în care campioana României va trece de formația antrenată de Răzvan Lucescu, aceștia vor da de Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt.