FCSB - Lyon. Junior Morais (38 de ani) a vorbit despre șansele pe care le au elevii lui Elias Charalambous în Europa League.

Morais a jucat împotriva lui Olympique Lyon când era la Astra Giurgiu.

Ulterior, fundașul s-a transferat la FCSB în 2017.

În 2014, francezii au deschis scorul prin Steve Malbranque în minutul 25, dar Astra a revenit spectaculos. Kehinde Fatai a egalat în minutul 72, iar Constantin Budescu a adus victoria în minutul 81, din penalty.

FCSB - Lyon. Junior Morais: „Lacazette era și atunci, poate fi blocat”

„Îmi aduc aminte de victoria noastră la Lyon. Francezii au condus meciul, iar noi am lovit pe contraatac . Au marcat Fatai şi Budescu, din penalty.

Am făcut partida vieţii noastre cu toţii. Am dat tot ce am avut mai bun. Victoria de acolo ne-a dat curaj că ne putem califica. Am pierdut acasă, însă am trecut mai departe.

Alexandre Lacazette, care era şi atunci la ei, e periculos, da. E foarte bun, are calitate. Eu totuși cred că poate fi blocat. Nu cred că FCSB va avea un anume jucător determinant în această dublă, eu mă bazez pe forţa grupului.

Este o echipă care m-a impresionat în acest sezon. S-a accidentat Bîrligea, dar a venit Gele, va reuşi să-l înlocuiască.

Eu cred că FCSB se va califica. Victorie pe Arena Naţională, apoi egal în Franţa. Așa prevăd eu. FCSB a jucat bine şi cu Manchester United”, a spus Morais, conform sportpesurse.ro.

Junior Morais, în duel cu Fares Bahlouli. Foto: Imago

S-au vândut 30.000 bilete pentru FCSB - Lyon

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a anunțat că au fost vândute deja 30.000 de bilete.

„În pofida atacurilor cibernetice care au blocat site-ul, în mai puțin de 3 ore s-au achiziționat peste 30.000 bilete la meciul cu Lyon.

Cine poate opri un tsunami roș’albastru?”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

FCSB, record negativ în patru întâlniri cu Lyon

De-a lungul istoriei, FCSB și Lyon s-au mai întâlnit de patru ori în competițiile europene.

Cele două formații s-au înfruntat în grupele Champions League în sezoanele 2006-2007 și 2008-2009.

Din cele patru întâlniri, FCSB a reușit să scoată doar un egal, scor 1-1, în sezonul 2006/2007.

În celelalte trei confruntări, Lyon a câștigat cu 3-0, 5-3 și 2-0.

Prima manșă din „dubla” cu Lyon se va juca pe Arena Națională, pe 6 martie, iar returul va avea loc pe 13 martie, în Franța, pe Parc Olympique Lyonnais. „Lacazette era și atunci, poate fi blocat”