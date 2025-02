Ionel Ganea (51 de ani) a analizat unii dintre cei mai eficienți atacanți din Liga 1.

Fostul atacant a vorbit despre Daniel Bîrligea (24 de ani), Astrit Selmani (27 de ani), Alisson Safira (29 de ani), Elvir Koljic (29 de ani) și Louis Munteanu (22 de ani).

Ganea, fost golgheter în prima ligă din România și jucător important pentru Rapid și Dinamo, l-a ales pe Louis Munteanu drept favoritul său.

Ionel Ganea și-a ales atacantul favorit din actualul sezon: „Louis Munteanu e cel mai bun”

„Bîrligea a fost foarte bun în 2024, foarte în formă. Dar nu mi se pare că a început bine 2025 . E și mult timp accidentat...

Selmani are momente bune în joc. Nu și în meciurile cu echipele de top , nu prea mișcă în acele partide, nu face mare lucru. Are câteva reușite, are merite importante în ascensiunea lui Dinamo, dar și limite.

Safira, de-a venit acum la Craiova... să-l mai vedem . Pare bun. A marcat din «foarfecă » , să vedem când va avea presiune.

Louis Munteanu

Louis Munteanu mi se pare în formă, chiar da! E cel mai bun în acest moment dintre atacanții din Liga 1 . A avut și suișuri, și coborâșuri, dar e tare. Chiar dacă a fost într-o pasă proastă în ultima etapă, cu Petrolul, când a ratat un penalty, Munteanu mi se pare cel mai bun.

Koljic, de la Rapid? Să mai tragă de el, poate mai mult. Să-l vedem acum, după ce s-a deblocat”, a spus Ionel Ganea, conform gsp.ro.

119 a marcat Ionel Ganea în cariera sa, în care a bifat prezenţe la: FC Brasov, Univeristatea Craiova, Gloria Bistriţa, Stuttgart, Bursaspor, Wolverhampton, Dina,o, rapid, Poli Timişoara şi Sănătatea Cluj

Golgheterii Ligii 1 după etapa #28:

Louis Munteanu (CFR Cluj) - 16 goluri

Daniel Bîrligea (FCSB) - 12 goluri

Alexandru Mitriță (Craiova) - 12 goluri

Astrit Selmani (Dinamo) - 11 goluri

Ștefan Baiaram (Craiova) - 10 goluri

Vladislav Blănuță (U Cluj) - 10 goluri