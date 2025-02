Cartea triumfului roșu Cum a transformat Jurgen Klopp Liverpool în cea mai bună echipă a lumii: „Povestea noastră”

Fanii Liverpool și Premier League din România pot citi cartea care descrie renașterea „The Reds”. O carte numită simplu, „Klopp”. Pentru că el a redat strălucirea clubului. Nouă ani de creație, de suferință, dar și de fericire. O mare fericire. Fericirea campionilor.

Cel care a făcut Liverpool să renască. El este Jurgen Klopp, antrenorul, omul, secretul triumfului de pe Anfield.

A creat o echipă în roșu, o familie în roșu, cu care a cucerit Anglia, Europa, lumea întreagă.

Această carte, lansată de curând în România de editura Pilot Books, i-a fost dedicată lui și celor nouă ani speciali la un club cu totul special.

„Klopp. Celebrarea Liverpool FC”, 287 de pagini de date, meciuri, transferuri, înfrângeri, victorii, durere, tristețe, fericire, multă culoare, foarte mult roșu, declarații tulburătoare, fotografii emoționante.

O poveste. „Povestea noastră. Povestea pe care trebuie să o spunem, să o apreciem și să o împărtășim”, a scris chiar Jurgen, în prefață.

Germanul a venit pe Merseyside în 2015, la 48 de ani, a plecat în 2024, la 57. Nouă ani intrați în legenda Liverpool.

8 trofee a cucerit Jurgen Klopp cu „The Reds”: Premier (2020), Cupa Angliei (2022), Cupa Ligii (2022, 2024), Supercupa Angliei (2022), Liga Campionilor (2019), Supercupa Europei (2019), Mondialul Cluburilor (2019)

Klopp i-a cucerit pe toți din prima zi: „Cel normal”

„Povestea” a început într-o vineri, pe 9 octombrie 2015. Prima conferință de presă, în care a fost prezentat.

Klopp impresionase la Dortmund, cucerise Bundesliga de două ori în fața lui Bayern, atinsese finala Champions. El putea deștepta Liverpool după o lungă așteptare.

În acea zi, pe Anfield, i s-a reamintit că Jose Mourinho se proclama „The Special One”. Jurgen a răspuns zâmbind: „Eu sunt «Cel normal»”. Și jurnaliștii s-au amuzat. Era total opus față de Mou.

Când a fost numit, am spus: «Puneți-vă centurile de siguranță și pregătiți-vă de decolare!». Nu m-am înșelat. Ne-a condus într-o călătorie extraordinară. Sir Kenny Dalglish, legendă a lui Liverpool

Primul meci, pe 17 octombrie, 0-0 cu Tottenham pe „White Hart Lane”, în Premier League.

„Ne-a spus că trebuie să ne scriem propria istorie”, a dezvăluit James Milner, primul lui căpitan.

I-a cucerit repede pe jucători. Cu faimosul „gegenpressing”, cu jocul de o intensitate maximă, în viteză. Cu stilul său de a se apropia de jucători, de a le vorbi, de a le transmite curajul lui, entuziasmul lui fără limite.

Primul an a fost dificil, primii ani au fost grei, cu multe eșecuri, din care el și echipa au învățat mult.

Au pierdut primele trei finale, mereu cu același scor:

2016, Cupa Ligii: 1-1, 1-3 la penalty-uri cu Manchester City.

2016, Europa League: 1-3 cu Sevilla.

2018, Liga Campionilor: 1-3 cu Real Madrid.

Doar fraierii rămân la podea și așteaptă următoarea înfrângere. Vom riposta. Jurgen Klopp, după finala pierdută cu City

Klopp: „Ați mai văzut vreodată o asemenea echipă?”. Campioana Europei

A învățat din înfrângeri, însă nu le mai voia. „Ne-am dorit totul, ne-am ales cu nimic”, declara antrenorul după 1-3 cu Real, la Kiev.

A adus jucători noi, în atac, mai ales pe Mo Salah, supergolgheterul, dar și pe Sadio Mane, a refăcut apărarea, transferând un lider, pe Virgil van Dijk, a asigurat poarta cu Alisson Becker. Ei au devenit coloana echipei. În jurul lor a construit marele Liverpool.

Jurgen Klopp, jucătorii săi și trofeul Ligii Campionilor Foto: Imago

Sezonul 2018-2019, extraordinar în Ligă, pasionant și plin de momente exaltante, mai ales returul semifinalei cu Barcelona.

După 0-3 pe „Camp Nou”, le-a zis jucătorilor în vestiar: „Dacă vom reuși, va fi minunat. Dacă nu, haideți să dăm greș în cel mai frumos mod!”.

A fost 4-0 în acea seară, pe 7 mai 2019. „Băieții ăștia sunt niște giganți dați naibii!”.

Dacă ar fi să descriu acest club, atunci ar fi ca o inimă uriașă. Iar inima asta bate acum nebunește. Jurgen Klopp, manager Liverpool 2015-2024

După o asemenea semifinală, finala nu putea avea decât o învingătoare la Madrid, pe „Metropolitano”.

Liverpool, 2-0 cu Tottenham, pe 1 iunie 2019.

Al 6-lea triumf roșu în Ligă, după 14 ani de așteptare.

„Ați mai văzut vreodată o asemenea echipă?”, a întrebat Jurgen. Era în culmea fericirii.

Lacrimile lui Jurgen. Și telefon la 3:30 dimineața: „Alo, Sir Alex?”. Primul titlu după 30 de ani

Era începutul succeselor. Pe 14 august, în același an, Klopp și Liverpool au cucerit Supercupa Europei.

Un meci nebun, 2-2, 5-4 la penaltyuri cu Chelsea, la Istanbul, pe „Vodafone Park”.

La debut, la doar câteva zile de la semnarea contractului, portarul spaniol Adrian a fost eroul, apărând lovitura de pedeapsă decisivă.

Motto-ul antrenorului, „Nu renunț niciodată”, a pătruns în spiritul lui Liverpool.

Pe 21 decembrie, a urmat confruntarea cu Flamengo. Altă finală câștigată, 1-0 după prelungiri, alt trofeu cucerit. Mondialul cluburilor. Campioana lumii.

„Atât de mândru de băieți!”. Planul lui Klopp se apropia de perfecțiune.

A atins perfecțiunea la finalul acelui sezon, pe 25 iunie 2020. Nici pandemia nu a oprit Liverpool în ascensiunea spre titlu. Primul titlu de campioană a Angliei după 30 de ani. 30!

„Bucurie pură, o ușurare imensă. Apoi, am început să plâng”. Jurgen nu-și mai putea opri lacrimile, era la telefon cu Ulla, soția sa, și nu putea vorbi.

La 3:30 dimineața, l-a trezit pe Alex Ferguson: „Alo, Sir Alex?”. Voia să împărtășească această victorie memorabilă și cu el, deși Sir Alex a fost managerul istoric al lui Manchester United, cea mai mare rivală a lui Liverpool.

Klopp e un antrenor pe care îl găsești «o dată în viață» Sir Alex Ferguson, fost manager Manchester United

A lăsat Manchester City la 18 puncte în spate. Nu i-a dat lui Pep Guardiola nicio șansă, nicio speranță. Și Pep s-a înclinat în fața lui Klopp.

Echipa lui Jurgen ne-a ajutat să ne atingem limitele. Sincer, dacă aș fi fost jucător, mi-ar fi plăcut să fiu jucătorul lui. Pep Guardiola, manager Manchester City

Ultimele trofee. Și despărțirea lui Klopp: „I’ll never walk alone again!” Cel mai iubit

Au urmat alte trofee, Cupa Ligii cu finală la penaltyuri (11-10 în fața lui Chelsea), Cupa Angliei tot la 11 metri (cucerită din nou contra lui Chelsea, 6-5), ambele în 2022.

Plus altă Cupă a Ligii, în 2024, la fel de dificil, 1-0 în prelungiri cu nelipsita Chelsea.

Între ele, a doua finală de Champions pierdută, dureroasă, 0-1 cu Real Madrid.

Și despărțirea. Întâi, anunțul neașteptat, șocant chiar, pe 26 ianuarie 2024, apoi ultimul meci, acasă, pe Anfield, cu Wolverhampton, 2-0 în Premier League, pe 19 mai.

Jurgen purta un hanorac roșu. Mesajul: I’ll never walk alone again!

Fanii plângeau, de fericire și tristețe, în același timp. „Cel mai iubit” pleca de la Liverpool.

„Opt ani, șapte luni și 11 zile. Amintiri care vor dura o viață. Jurgen Klopp, te salutăm!”. Așa se încheie cartea. Cartea triumfului roșu.