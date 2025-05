SEPSI - BOTOȘANI 2-0. Mijlocașul Cosmin Matei (33 de ani) și portarul Roland Niczuly (29) au respins acuzațiile aduse de antrenorul Dorinel Munteanu (56) în momentul în care a fost demis de gruparea covăsneană.

Fotbaliștii lui Sepsi sunt siguri că vor reuși să evite retrogradarea în Liga 2.

În momentul plecării de la Sepsi, Dorinel Munteanu a afirmat că jucătorii au votat să fie demis. Printre ei s-ar fi numărat și Niczuly și Matei, însă aceștia nu sunt de acord cu tehnicianul.

SEPSI - BOTOȘANI 2-0 . Cosmin Matei: „E clubul meu să am eu putere?”

„Să sperăm că se va termina cu bine la meciul următor și să ne fie învățătură de minte.

Dorință este la fiecare meci, am arătat mai bine, ne bucurăm, nu vreau să vorbesc despre meciurile trecute, avem încă o finală, un meci crucial pentru noi.

Trebuie să scoatem maximul și să păstrăm echipa în prima ligă, ăsta e obiectivul special. E doar o victorie, de mâine trebuie să uităm, să o luăm de capăt, să muncim și să ne focusăm pentru următorul meci.

Este puțin (n.r. - prima victorie în play-out). Astăzi și la meciul trecut consider că am jucăt mai aproape de ce putem noi, cred că s-a și văzut, am arătat mai bine.

Nu vreau să vorbesc rău de domnul Dorinel Munteanu, cu toții am reacționat foarte bine la venirea dânsului, cu toții am muncit la fiecare antrenament cum cred că nu s-a muncit niciodată de când sunt eu la echipă.

Am fost receptivi, am încercat să facem tot ce ne-a spus dânsul, din păcate nu am reușit, asta este viața, dar ce s-a vehiculat prin presă nu este deloc adevărat. Nu s-a votat, pur și simplu era vorba că dădeam maxim și nu reușeam.

Ne-am pierdut din încredere și consider că decizia a fost a patronului, nu a unor jucători, cum a vehiculat dânsul că, Doamne ferește, am influențat noi cu ceva, ceilalți jucători. E clubul meu să am eu putere? Nu s-a pus problema de așa ceva.

Îmi pare rău că dânsul a declarat asta, noi l-am respectat și ne-am subordonat la ce a spus. Cu siguranță (dezamăgiți), poate să confirme că nimeni nu s-a dat un centimetru mai în spate, la niciun antrenament sau meci.

Când este voință sau dorință, dar nu au fost rezultate, nu văd OK cum s-a terminat situația. Nu am fost bărbați și e păcat. Acum încercăm să redresăm situația cât mai repede posibil, mai e un meci și eu zic că avem moral și o să arătăm bine. Am încredere că vom salva situația.

Am mai trecut printr-o situație de genul (n.r. - a retrogradat cu Dinamo), nu s-a gestionat bine. Sper ca acum să o facem și să ne fie învățătură de minte”, a spus Matei la Prima Sport.

Un gol dedicat din inimă pentru Haruț și pentru Nicu Păun, colegul nostru, pentru că lipsește de mult. Am avut credință și mulțumesc că a venit în acest moment, exact când aveam nevoie mai mare. Știu că o să o scoatem la capăt. Cosmin Matei, mijlocaș Sepsi

Roland Niczuly: „Doar minciuni, nu a fost niciun vot!”

„N-avem voie să cădem în greșeala de a ne bucura și a nu fi concentrați la ultima etapă, una de foc, de luptă, în care nu avem voie să pierdem. Trebuie să rămânem în prima ligă sau să câștigăm barajul.

Am spart gheața cu greu, dar e a doua etapă la rând (n.r - fără înfrângere), mă bucură că reușim să nu primim gol. Avem cele mai multe primite în play-out, ne-a prins Buzău, dar nu mai contează. Eram -10 la golaveraj. Mă bucur că am reușit să marcăm de două ori și să nu primim. Este punctul de plecare, de aici încercăm să construim fiecare meci.

Nu aș vrea să comentez acest lucru (n.r - schimbarea Dorinel Munteanu-Laszlo Csaba), așa a fost să fie, acum jucăm un stil diferit de fotbal, încercăm să ne creăm ocazii, să ținem de minge, în trecut nu făceam acest lucru, dar nu vreau să comentez acest lucru.

Am obținut în două etape mai mult decât în primele 6, dar mai avem o etapă de foc în care suntem obligați să luăm puncte.

Nu am nicio remarcă de făcut, am mai spus-o, au fost doar minciuni, nu a fost niciun vot, patronul ne-a chemat în birou, dar nu ne-a pus să votăm.

E un subiect trecut, trebuie să ne concentrăm pe viitor și să facem totul pentru a ține această echipă în prima ligă. Dacă se poate fără baraj, dacă nu, suntem obligați ca atunci să menținem echipa în Liga 1.

Stăm cu emoții foarte mari, am avut progres de la an la an, după ce a promovat echipa. Anul acesta a urmat un regres, nu-mi găsesc explicația potrivită, am fost majoritatea jucătorilor ca în anii precedenți, care am făcut performanță, n-aș vrea să compar cu cluburi mai mari care au și ele un regres, un joc mai slab.

Trebuie să privim în viitor, trecutul nu-l mai putem schimba, trebuie să facem tot posibilul pentru a menține această echipă în Liga 1”, a afirmat Niczuly.

Play-out, etapa #8

Gloria Buzău - Unirea Slobozia 0-3

Sepsi - FC Botoșani 2-0

Farul - UTA

Hermannstadt - Poli Iași

Petrolul - Oțelul

Play-out, etapa #9 (ultima)

Unirea Slobozia - Sepsi

FC Botoșani - Hermannstadt

Poli Iași - Petrolul

Oțelul - Farul

UTA - Gloria Buzău.

Clasament play-out Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Hermannstadt 7 33* 2. Oţelul Galaţi 7 31 3. Farul 7 30 4. Politehnica Iaşi 7 28 5. Petrolul 7 28 6. UTA Arad 7 27 7. FC Botoşani 8 26 8. Sepsi 8 26* 9. Unirea Slobozia 8 24 10. Gloria Buzău 8 16 *FC Hermannstadt și Sepsi au beneficiat de rotunjire *FC Hermannstadt și Sepsi au beneficiat de rotunjire

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și