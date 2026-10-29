Replica LPF După problemele semnalate de antrenorul lui CFR și de Becali, Liga Profesionistă reacționează: „Să spună când se simt jigniți”

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a reacționat în legătură cu injuriile provenite din tribune, semnalate recent de Marius Șumudică, dar dezbătute și de Gigi Becali.

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Oficialul Ligii a vorbit recent și pe tema scandalurilor de rasism, remarcate atât la FCSB - Rapid 4-1, cât și la CFR Cluj - Dinamo 2-2, unde acesta susține că sancțiunile nu sunt suficiente pentru a opri aceste situații.

Ștefan consideră că e nevoie de o campanie amplă și multă implicare din partea cluburilor și a fanilor, pentru combaterea rasismului, menționând acceași soluție și în cazul jignirilor și injuriilor.

Justin Ștefan: „Ai nevoie ca unii să spună atunci când se simt jigniți”

Însă, secretarul LPF a subliniat necesitatea ca cei din conducerea cluburilor să semnaleze când se simt afectați, așa cum s-a întâmplat acum cu FCSB și Rapid.

„Acum e clar că sunt mai multe planuri ale discuției ăsteia. În primul rând, acele cântece și uneori scandări injurioase există pe stadioane de când lumea și pământul. Ele nu au apărut acum trei zile, promovate de domnul Marius Șumudică, adică ele erau acolo, ele erau notate în rapoartele observatorilor de joc și ale arbitrilor, ele erau sancționate de comisiile de disciplină de la FRF.

Sunt mai multe planuri, și plecăm de la planul cluburilor, în primul rând cluburile nu ar trebui să fie trase la răspundere pentru ceea ce fac spectatorii, pentru că din punctul meu de vedere ar trebui să prevaleze meritul sportiv.

Apoi avem planul spectatorilor, unde e clar că omul merge la stadion să își manifeste printre altele și frustrarea, iar aici apare discuția pe care a lansat-o domnul Becali, care întreabă unde se termină rivalitatea sportivă și unde încep injuriile.

Mai departe, avem planul comisiilor disciplinare care sancționează aceste lucruri, repet - trăim cu senzația că ele au fost descoperite ieri și de astăzi au fost sancționate.

Și, bineînțeles, avem planul educației, pentru că felul în care se comportă spectatorii nu se schimbă de azi pe mâine, ai nevoie de campanii, ai nevoie de implicare reprezentațiilor fanilor, ai nevoie ca atunci când unii se simt jigniți să spună, cum au spus acum cei de la Rapid și cei de la FCSB, care au spus se simt jigniți când li se spune «Vrem să vă ardem familiile»”, a spus Justin Ștefan, potrivit sport.ro.

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