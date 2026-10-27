Riposta lui Campos Antrenorul lui Dinamo îi răspunde lui Șumudică, după valul de critici: „Felul meu de a fi se bazează pe educație” +6 foto
Nuno Campos
Superliga

Riposta lui Campos Antrenorul lui Dinamo îi răspunde lui Șumudică, după valul de critici: „Felul meu de a fi se bazează pe educație”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 15:45
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 15:45
  • Nuno Campos (51 de ani) i-a oferit o replică lui Marius Șumudică, după ce antrenorul de la CFR Cluj s-a legat de declarația sa, în care portughezul a comparat jocul de pase al lui Dinamo cu cel al Barcelonei.
  • Tehnicianul liderului din Superligă a prefațat duelul cu Chindia Târgoviște, programat în etapa #2 din Cupa României, miercuri, de la 19:00, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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După întâlnirea directă din ultima etapă a Ligii 1, scor 2-2, Șumudică a considerat deplasat discursul portughezului și a oferit o reacție acidă la adresa acestuia, iar Campos a venit acum cu o replică la criticile antrenorului din Gruia.

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Nuno Campos: „Am dat un exemplu, dar m-am referit doar la echipa noastră, așa cum fac mereu”

„În ceea ce-l privește pe domnul Șumudică, îl respect foarte mult. De asemenea, îl cunosc din Portugalia. Am vorbit cu el și după meci, pentru că îl respect foarte mult.

Este important să clarific un lucru. Când am vorbit despre numărul de pase pe care le-am avut, în primul rând m-am referit doar la echipa noastră. Am încercat să le explic celor de acasă o modalitate de a atinge obiectivele.

Dacă avem mai mult spațiu, vom juca cu mai puține pase. În astfel de meciuri, trebuie să fim mai răbdători. De aceea am preferat mai multe pase pentru a obține ceea ce ne-am propus. Am dat un exemplu, dar m-am referit doar la echipa noastră, așa cum fac mereu.

Îl respect foarte mult pe domnul Șumudică. Data viitoare când mă voi întâlni cu el, va fi la fel. Îl voi saluta frumos, așa cum am făcut-o și acum. Este clar”, a declarat Campos, la conferința de presă.

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CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu.jpg

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Cât despre faptul că Șumudică a transmis că Nuno Campos s-ar fi plâns de salariile mici ale jucătorilor săi, care ar putea fi o piedică în lupta la titlu, portughezul a transmis:

„De obicei, felul meu de a fi se bazează pe educație. Când vorbesc cu cineva în particular, păstrez confidențialitatea discuției. Așa sunt eu. Apoi, când vorbesc cu cineva, dacă vreau să spun ceva, spun exact ce am de spus.

Nu voi spune niciodată ce a transmis celălalt. Cât despre asta, în primul rând, nu m-am plâns. Dar acesta este felul meu de a fi. În ceea ce privește lucrurile despre care am vorbit, am discutat cu el și voi spune ceea ce am spus deja.

Îl respect foarte mult. Îmi amintesc de el din Portugalia, pentru că a jucat acolo. Și îi respect foarte mult cariera. Asta i-am spus. În ceea ce privește meciul, ceea ce am spus este ceea ce am spus și înainte.

În legătură cu pasele, am vorbit și am dat un exemplu pentru ca oamenii să înțeleagă un anumit stil de joc, o identitate a echipei mele. Și cred că a fost clar pentru toți. Dar, pentru a fi și mai clar, pentru a lămuri toate lucrurile și a evita orice polemică, aduc în discuție această situație și explic foarte clar toate aspectele. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Nuno Campos: „Va fi un meci dificil, credeți-mă

Cât despre duelul din Cupă, antrenorul „câinilor” spune că va pregăti meciul cu Chindia la fel ca pe oricare altul din Liga 1, afirmând că nu se așteaptă ca acesta să fie ușor.

„Cel mai important este că trebuie să câștigăm următorul meci. Trebuie să privim meciul ținând cont de dificultățile pe care le vom întâmpina. Dacă îl privim cu alți ochi și ne gândim la alte lucruri, s-ar putea să avem probleme.

Atitudinea pe care o vom avea în acest meci va fi foarte importantă pentru a obține victoria. Va fi un meci dificil, credeți-mă, pentru că ei fac o treabă foarte bună în acest campionat. Luptă pentru promovare, așa că sunt buni.

Trebuie să abordăm meciul ținând cont de dificultățile pe care le vom întâmpina. Altfel, vom avea probleme. Am mare încredere în lotul nostru.

Voi face unele schimbări față de campionat, dar trebuie să așteptați până mâine”, a mai declarat Campos.

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