Juventus - Milan 1-2 Sergio Conceicao îi duce pe „diavoli” în finala Supercupei la debut: „Nu sunt aici să-mi fac prieteni!”

AC Milan a reușit să o învingă pe rivala Juventus Torino, scor 2-1 (0-1), vineri seară, la Riad (Arabia Saudită), și s-a calificat în finala Supercupei Italiei, unde o va înfrunta, luni, 6 ianuarie, de la 21:00, pe Inter, cealaltă mare rivală.

A fost primul meci al portughezului Sergio Conceicao pe banca „diavolilor” milanezi.

AC Milan nu a arătat cel mai strălucit joc al său, însă a reușit să se califice în ultimul act al Supercupei Italiei, acolo unde va întâlni marea rivală din Milano, pe Inter.

Debut cu dreptul la AC Milan pentru Sergio Conceicao: victorie cu Juventus

Duelul cu Juventus Torino a fost primul pentru Sergio Conceicao pe banca tehnică a celor de la AC Milan.

Portughezul a fost numit oficial imediat după remiza cu AS Roma, scor 1-1, din campionat, în locul unui conațional, Paulo Fonseca.

În prima repriză, Juventus a fost echipa mai periculoasă. A marcat un gol prin „decarul” Kenan Yildiz și își putea dubla avantajul tot prin jucătorul turc.

În actul secund, Locatelli are o intrare imprudentă asupra lui Pulisic, iar „centralul” indică punctul cu var. Execută tot americanul și transformă cu noroc, deoarece Di Gregorio citise intenția sa și a atins balonul, insuficient însă.

AC Milan avea să treacă în avantaj dintr-o fază care nu anunța mare lucru. Musah, intrat în partea secundă, încearcă o centrare din bandă, Gatti o deviază spre poartă și îl surprinde pe Di Gregorio foarte mult ieșit dintre buturi: 2-1.

La ultima fază, Gatti a fost aproape de egalare, dar reluarea sa din câțiva metri a fost respinsă incredibil de către Gabbia, din fața liniei porții.

Sergio Conceicao: „Nu sunt aici să-mi fac prieteni”

Antrenorul celor de la Milan, Sergio Conceicao, s-a arătat mulțumit de rezultat, dar nu și de jocul prestat în prima repriză a duelului cu Juve.

„ Băieții au meritat victoria pentru repriza a doua pe care au făcut-o. În prima repriză, am văzut un Milan asemănător cu cel de acum câteva săptămâni, cu multe îndoieli, cu o circulație lentă a balonului.

Nu vreau să vorbesc despre munca lui Fonseca, dar în prima repriză am văzut o echipă nesigură. În viață, și-n fotbal, este nevoie de curaj.

La pauză, ne-am privit în ochi, iar ei trebuiau să înțeleagă ce era necesar de făcut pentru a câștiga. Și anume, să pună în aplicare ce am pregătit, și au fost cu adevărat curajoși. Repriza a doua a fost foarte diferită. Acum, este necesar să ne odihnim bine, deoarece avem cu o zi mai puțin de recuperare decât adversarii de la Inter.

Despre Leao, vom vedea în ajunul partidei. Fiecare oră este importantă”, a declarat Sergio Conceiçao după meci, conform gazettadellosport.it.

În vestiar, la pauză, nu mi-am pupat băieții. M-am supărat foarte tare pentru că nu făceam lucrurile pe care le pregătisem. Eu nu sunt o persoană foarte simpatică, nu sunt genul care îmbrățișează. Nu sunt aici să-mi fac prieteni, ci ca să câștig. Sergio Conceiçao

Thiago Motta: „Trebuia să închidem jocul”

Antrenorul „Bătrânei Doamne”, Thiago Motta, simte că echipa sa ar fi trebuit să facă 2-0 și să închidă partida. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar AC Milan a profitat.

„Nu putem fi mulțumiți de ceea ce am făcut: am avut niște situații în care puteam închide jocul împotriva unui Milan care crease foarte puțin și am primit două goluri.

Este o înfrângere importantă, pentru că a fost un meci în care am avut șanse de a ajunge în finală și, totuși, nu am reușit.

Nu putem fi mulțumiți doar cu ce am făcut în primele 70 de minute. Trebuie să ne îmbunătățim mentalitatea: a fost un meci de partea noastră, controlat, dar apoi nu am fost capabili să reacționăm după primul episod negativ”, a declarat și Motta.

Juventus - Milan 1-2 (Yildiz 21 / Pulisic 71 pen., Gatti 75 - aut.)

Juventus: Di Gregorio - Savona, Gatti, Kalulu, McKennie - Locatelli, Thuram - Mbangula, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic.

Au mai intrat: Cambiaso, N.Gonzalez, Douglas Luiz, Weah, Fagioli.

Antrenor: Thiago Motta



AC Milan: Maignan - Emerson, Thiaw, Tomori, Hernandez - Bennacer, Fofana - Pulisic, Reijnders, Jimenez - Morata.

Au mai intrat: Musah, Abraham, Gabbia, Terracciano.

Antrenor: Sergio Conceicao