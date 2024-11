Kevin De Bruyne (33 de ani) a dezvăluit că nu a discutat încă o posibilă prelungire a contractului cu Manchester City.

Mijlocașul belgian a revenit recent după o absență de două luni cauzată de o accidentare la picior.

Actualul acord dintre De Bruyne și „cetățeni” va expira pe 30 iunie 2025, iar starul a dezvăluit că sezonul său a fost dat peste cap de accidentări.

Kevin De Bruyne, despre prelungirea contractului cu Manchester City: „Nu am discutat”

Problemele lui De Bruyne au început după meciul cu Brentford și s-au agravat după duelul cu Inter din Liga Campionilor. A crezut că este vorba despre ceva minor, dar a lipsit până la începutul lunii noiembrie.

„Evident, când am început sezonul, știam că vor avea loc discuții, dar apoi, din păcate, am avut acea problemă din meciul cu Brentford, așa că am pus practic totul deoparte.

Speram să fiu «eliminat» pentru câteva zile, dar au ajuns să fie opt, nouă săptămâni. Deci, pentru moment, aș prefera ca prima oară să mă simt mai bine, și tot restul va veni de la sine. Nu sunt prea obsedat de acest lucru acum.

Știu că oamenii îmi vor pune întrebări despre asta, dar nu pot spune prea multe, nu au fost multe discuții, așa că sunt bine, sunt fericit, vreau doar să joc din nou un fotbal bun, iar viitorul - vom vedea”, a declarat De Bruyne, citat de cityxtra.co.uk.

273 de goluri a influențat Kevin De Bruyne în cele 391 de meciuri jucate în tricoul lui Manchester City, începând din septembrie 2015. A înscris de 103 ori și a oferit 170 de pase decisive.

Kevin De Bruyne: „Am avut o discuție în vară, dar m-am accidentat”

Starul belgian a spus că a fost abordat cu privire la situația sa contractuală încă din vară, însă totul s-a amânat din cauza accidentării.

„Oamenii pot spune sau scrie despre asta, eu nu pot să fac nimic în privința asta, vreau doar să joc un fotbal bun și vom vedea ce ne rezervă viitorul.

Am avut o discuție încă din vară, dar apoi m-am accidentat, așa că nu eram în starea de spirit potrivită pentru a vorbi despre asta la momentul respectiv.

Vreau cu adevărat să fiu bun și să revin acolo unde trebuie să fiu pe teren și să fiu din nou eu însumi. Și nu e nici o grabă, așa că nu mă simt inconfortabil în situația mea. Vreau doar să joc fotbal și nu sunt foarte îngrijorat”, a mai spus De Bruyne.

Manchester City a pierdut ultimele cinci meciuri disputate, iar marți, de la ora 22:00, va primi vizita celor de la Feyenoord în Liga Campionilor.