Grațiat de Trump Un medaliat olimpic, printre cei care au fost iertați de pedeapsă după atacul de la Capitoliu : „Regret ceea ce am făcut”

Medaliatul olimpic Klete Keller (42 de ani) a fost grațiat de Donald Trump: „Este o ușurare, regret ceea ce am făcut”.

Fostul înotător american este unul dintre cei 1.600 de oameni acuzați de atacarea Capitoliului în 6 ianuarie 2021, înainte de ceremonia de învestire a lui Joe Biden în funcția de președinte.

La acel moment, susținătorii lui Trump au atacat clădirea, s-au luptat cu poliția și au devastat birourile în încercarea de a bloca certificarea victoriei lui Joe Biden din 2020, scrie HotNews.ro.

Klete Keller, grațiat de Donald Trump

Keller este unul dintre beneficiarii acestei decizii politice, deoarece a participat activ la asalt.

„Este un sentiment incredibil de ușurare”, a declarat fostul înotător într-un interviu pentru The Washington Post.

Keller a reprezentat SUA la trei ediții ale Jocurilor Olimpice și a câștigat cinci medalii, inclusiv aur la ștafetă 4x200m liber în 2008, alături de Michael Phelps.

Datorită înălțimii de 1.98 m, Keller a fost ușor de identificat pe imaginile de securitate de la Capitoliu din acea zi. Nu a fost ajutat nici de faptul că purta o jachetă a echipei SUA.

Olympic gold medal swimmer Klete Keller gets home confinement in Capitol riot case https://t.co/LXih4XDovM pic.twitter.com/NK2jGCwbRL — New York Post (@nypost) December 1, 2023

Procurorii au declarat că Keller a rezistat eforturilor poliției de a-l scoate din Capitoliu. În acea seară, a început să primească telefoane de la prieteni care îl văzuseră la știri.

A aruncat jacheta pe care o purta, și-a distrus telefonul mobil și s-a întors în Colorado. A fost arestat câteva zile mai târziu.

La Campionatele Mondiale de la Melbourne din 2007, Klete Keller a făcut parte din ștafeta care a doborât recordul mondial la 4x200 metri liber, alături de Michael Phelps, Ryan Lochte și Peter Vanderkaay.

Are în palmares 4 medalii mondiale de aur, una de argint și 3 de bronz (în bazin lung și scurt).

Klete Keller, despre asaltul de la Capitoliu: „Regret ceea ce am făcut”

Keller nu a fost acuzat de infracțiuni violente și a pledat vinovat la o singură acuzație de obstrucționare a unei proceduri oficiale.

Procurorii au solicitat o pedeapsă de 10 luni de închisoare, însă un judecător federal i-a impus lui Keller 6 luni de detenție la domiciliu plus 3 ani de probațiune.

„Știu că acțiunile mele au înfuriat și au rănit milioane de americani. I-am spus asta judecătorului și am vorbit serios. Am acționat fără să gândesc. Nu am luat o pauză și nu am reflectat la ce urma să fac”.

Keller a declarat că se afla într-un „loc foarte emoțional și întunecat” în acea perioadă și că s-a simțit prins în entuziasmul mulțimii care a luat cu asalt Capitoliul.

Regret cu adevărat acțiunile pe care le-am întreprins în acea zi. Iubesc această țară. Sunt atât de recunoscător că acum am oportunitatea de a merge mai departe. Klete Keller, fost înotător american

Fostul înotător a executat 360 de ore de muncă în folosul comunității, care au constat în prelegeri pentru elevi în care a explicat greșelile care l-au determinat să ia parte la infracțiune.

„Nu părea real pentru mine. Și când m-am trezit în această dimineață, m-am gândit: «Doamne. Asta s-a terminat. Nu mai trebuie să comunic cu ofițerul meu de probațiune» . Este un sentiment incredibil de ușurare”.