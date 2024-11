Kopic n-a dat amenzi  Antrenorul lui Dinamo nu mai ține jucătorii în cantonament: „Nu am camere video secrete în casele lor”

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, 47 de ani, a vorbit despre partida de mâine cu Petrolul și a atins și alte subiecte de interes din tabăra roș-albilor

Petrolul - Dinamo se joacă duminică, de la 20:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Kopic îl va titulariza în premieră pe Alexandru Roșca în poartă, după accidentarea lui Golubovic cu CFR Cluj. E primul meci de la venirea slovenului la Dinamo în care nu evoluează ca titular, iar acest lucru se va întâmpla până la finalul anului.

Zejko Kopic despre...

...probleme de lot : „Adnan va lipsi, la fel și Pașcalău, care s-a accidentat la națională. Ceilalți jucători sunt apți, cei care au revenit după convocări sunt în formă. Suntem pregătiți de meci.

: „Adnan va lipsi, la fel și Pașcalău, care s-a accidentat la națională. Ceilalți jucători sunt apți, cei care au revenit după convocări sunt în formă. Suntem pregătiți de meci. ...comentariile fanilor la adresa lui Golubovic: „Am citit tot felul de reacții și articole nu foarte drăguțe la adresa lui Adnan, dar pentru mine, pentru noi, e un jucător foarte important. Acum Alexandru Roșca va primi o șansă. A fost răbdător, a lucrat bine la antrenamente, și merită. Recuperarea lui Adnan merge bine, sper că din ianuarie va reîncepe antrenamentele cu echipa”

„Am citit tot felul de reacții și articole nu foarte drăguțe la adresa lui Adnan, dar pentru mine, pentru noi, e un jucător foarte important. Recuperarea lui Adnan merge bine, sper că din ianuarie va reîncepe antrenamentele cu echipa” ...următorul adversar : „Petrolul e o echipă excelentă, a pierdut doar două meciuri, cu noi și cu UTA. Sunt stabili defensiv, au un atac bun, o idee clar de joc. E un meci greu. Trebuie să fim la maximum dacă vrem să obținem ceva din acest meci. Ei nu sunt acolo unde sunt din întâmplare, o merită”

: „Petrolul e o echipă excelentă, a pierdut doar două meciuri, cu noi și cu UTA. Sunt stabili defensiv, au un atac bun, o idee clar de joc. E un meci greu. Trebuie să fim la maximum dacă vrem să obținem ceva din acest meci. Ei nu sunt acolo unde sunt din întâmplare, o merită” ...faptul că nu mai ține jucătorii în cantonament înainte de meci: „Jucătorii au mers acasă până mâine. Sezonul acesta așa am procedat, am preferat să fie acasă, cu familiile, să se pregătească mental. Mâine dimineață vom lua micul dejun împreună și vom ne vom face programul obișnuit”

„Jucătorii au mers acasă până mâine. Mâine dimineață vom lua micul dejun împreună și vom ne vom face programul obișnuit” ...încrederea pe care o are în fotbaliști de a-i lăsa acasă: „Nu am camere video secrete în casele lor, poate sunt eu obsedat de control puțin, dar nici chiar așa. Sunt profesioniști, e important pentru mine să văd că joacă bine pe teren la finalul zilei.



Când abia ajungi la un club nu poți avea această conexiune totală. Abia acum, când ne cunoaștem cu adevărat, am încredere în ei, ei știu ce vreau de la ei. Avem și niște măsurători prin care putem vedea dimineața în ce formă sunt și ce au făcut. Nu am avut probleme până acum, nu am dat nicio amendă. E un grup bun de jucători, de oameni. Ne bucurăm să lucrăm împreună”

„Nu am camere video secrete în casele lor, poate sunt eu obsedat de control puțin, dar nici chiar așa. Când abia ajungi la un club nu poți avea această conexiune totală. Abia acum, când ne cunoaștem cu adevărat, am încredere în ei, ei știu ce vreau de la ei. Avem și niște măsurători prin care putem vedea dimineața în ce formă sunt și ce au făcut. Nu am avut probleme până acum, nu am dat nicio amendă. E un grup bun de jucători, de oameni. Ne bucurăm să lucrăm împreună” ...dacă incidentele de la România - Kosovo îl vor afecta pe atacantul kosovar al lui Dinamo : „Selmani e un tip inteligent, nu vorbim despre asta. A înțeles situația perfect, e bine și va fi ok pentru mâine. Nu cred că vor fi probleme la Ploiești, nu mă aștept la asta. Nu așa văd eu românii”

: „Selmani e un tip inteligent, nu vorbim despre asta. A înțeles situația perfect, e bine și va fi ok pentru mâine. ...prime: „Dacă vom fi în top 6 e vorba de mai mulți bani (n.r. prime pentru jucători), dacă nu, mai puțini. Eu am și motivații interne, să jucăm un fotbal frumos, pentru ca ei să devină jucători mai buni, o echipă mai bună. Dar e și ceva extra când vine vorba de bani”

Milanov: „Vom da totul ca să batem”

Georgi Milanov a revenit de la echipa națională a Bulgariei unde a fost și căpitan în meciul cu Belarus.

„Mă simt bine, am revenit miercuri în România, m-am antrenat cu echipa și sunt pregătit de meciul de mâine.

Suntem motivați, știu deja care sunt derby-urile, meciurile importante, sunt deja de 10 luni aici. Vrem să păstrăm rezultatele bune.

Ei au o echipă bună, au un punct mai mult ca noi, dar vrem să câștigăm. Joacă bine acasă, dar suntem motivați și vom da totul ca să batem.

Campionatul României e greu, dacă bați 1-2 meciuri poți fi primul, dacă pierzi, ajungi pe 10. Echipele sunt similare.

Am văzut meciul din ianuarie, când am pierut cu 0-1 la ei, a fost foarte frig, am văzut fanii noștri și fanii lor, e normal să fie rivalitate, dar vom încerca să-i facem fericiți pe ai noștri mâine”, a spus fotbalistul dinamovist.