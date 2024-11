Mesajele ultrașilor din Kosovo La meciul câștigat cu Lituania, 1-0, suporterii n-au uitat de România: „Ce rămâne când onoarea dispare?”

Ultrașii din Kosovo au salutat gestul jucătorilor de a părăsi terenul în partida cu România, chiar dacă, cel mai probabil, vor pierde partida cu 0-3 la „masa verde”.

Aceștia susțin că mândria națională este extrem de importantă, iar rasismul trebuie eradicat.

Kosovo a întâlnit-o pe Lituania, luni, pe Stadionul „Fadil Vokrri” din Priștina, în ultima partidă din Grupa 2, Liga C, din care face parte și România.

Kosovarii s-au impus cu scorul de 1-0, grație reușitei semnate de Muharrem Jashari în minutul 5.

Același Muharrem Jashari avea să fie eliminat în minutul 45+1.

Mesajul ultrașilor, înainte de Kosovo - Lituania: „Nu ne oprim!”

Înainte de meci, liderul facțiunii de ultrași Dardanet, Lulzim Berisha, postase un mesaj pe contul personal de Facebook în care își arăta susținerea necondiționată pentru jucătorii lui Franco Foda.

„În seara asta veţi înţelege cât de mult valorăm, ce reprezentăm ca suporteri kosovari şi valorile pe care le păstrăm. Nu ne oprim! Pentru Kosovo şi împreună cu Kosovo, întotdeauna”, a scris Berisha, conform orangesport.ro.

Mesajele afișate de ultrașii din Kosovo la meciul cu Lituania

Pe stadion, suporterii naționalei din Kosovo au venit cu mesaje în care au făcut referire la incidentele de la București, când jucătorii lor au părăsit terenul de joc, fără acordul centralului danez Morten Krogh.

Ultrașii kosovari au afișat mai multe bannere prin care își arătau susținerea față de jucători și prin care condamnau presupusele acte de rasism din meciul cu România.

La startul partidei au afișat un banner cu un ultras și un mesaj: „Îmi dai putere și, totuși, tu ești slăbiciunea mea”.

Apoi, după un sfert de oră, alte bannere au apărut în peluză, cu trimitere clară la evenimentele de la București.

„What is left when honor is gone / Together against racism / Kosovo stand proud, unbroken, anti-racist (n.r. - Ce rămâne când onoarea dispare / Împreună, împotriva rasismului / Kosovo rămâne mândră, de neclintit și anti-rasistă).

Ce s-a întâmplat la meciul România - Kosovo, abandonat la 0-0

În urma unui conflict între căpitanul Amir Rrahmani și Denis Alibec, provocat de către kosovar, spiritele s-au încins.

Oaspeții au început să arate suporterilor „vulturul albanez” - simbol național al Albaniei, țară rămasă în conflict cu Serbia după războiul din Kosovo (1998-1999) - în timp ce unii suporteri români au început să scandeze „Serbia, Serbia”.

Auzind scandările, Amir Rrahmani le-a făcut colegilor semn să plece la vestiare. Arbitrii au încercat să-i determine să revină, însă fără succes. În timp ce „tricolorii” așteptau pe gazon, kosovarii mâncau pizza în vestiar.

Meciul România - Kosovo a fost abandonat, iar UEFA va oferi un verdict final în această săptămână, conform surselor GOLAZO.ro.