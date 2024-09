GOLAZO.ro se află la Pristina, unde Mircea Lucescu debutează pe banca echipei naționale, în meciul contra Kosovo

Descoperiți un oraș altfel, pestriț și plin de curiozități, cel mai populat din țara care a dat-o pe Dua Lipa

Statuia lui Bill Clinton, o bibliotecă controversată cu 99 de cupole și multe alte lucruri interesante din orașul și țara unde debutăm în Liga Națiunilor.

România a retrogradat în Liga Națiunilor după ultima prezență, absolut catastrofală.

Dă peste Cipru, peste Lituania, dar drumul îl începe în Kosovo, la Pristina, unde a mai călcat acum nici un an jumătate.

GOLAZO.ro a ajuns miercuri seara în orașul aflat la peste 700 de kilometri de București. Cu ocol prin Sofia și Skopje, ușor de înțeles pentru că granița cu Serbia e închisă.

227.000 de oameni are Pristina, fiind cel mai mare oraș din Kosovo

După ce-am trecut granița cu Macedonia, „ne-a lovit” o surpriză. O țară care se poate compara cu județe de la noi ca dimensiuni a ridicat autostrăzi spectaculoase, prin munți. Un răsfăț pentru orice șofer pasionat de astfel de drumuri.

92% dintre locuitorii din Kosovo sunt albanezi

Kosovo are 250 de kilometri de autostradă. Pristina e aglomerată, dar imediat ce ieși din oraș te bucuri de lejeritatea unor drumuri largi, plăcute, care te relaxează.

Kosovo, orașul cu de toate

Am ajuns spre seară în Pristina. Am colindat preț de câteva ore, la pas, dar și cu mașina, și am dat peste un oraș pestriț. Cu de toate, iar influențele se simt din mai multe direcții. La fel conflictele de tot soiul: teritoriale, etnice și chiar religioase, toate au lăsat urme.

Pristina te surprinde: îți dă o notă din stilul musulman, turcesc, nu-i lipsește nuanța de Balcani, însă dezvoltarea continuă, mult peste Serbia, poartă semnătura americanilor.

În mai bine de 15 ani, din 2008, când și-a declarat independența față de Serbia, Kosovo și Pristina au funcționat și cântat pe note de „american dream”.

Bill Clinton, erou local

Străzi late la periferie, puternic luminate de toate brandurile din toate colțurile lumii, ticsit de mașini și străzi înguste în centru. Cât să nu uiți de traficul de la noi!

Ce-a însemnat America și Bill Clinton pentru Kosovo e bine punctat și gravat în istoria orașului inclusiv prin statuia de 3 metri și jumătate cu greutate de o tonă, a fostului președinte american.

În centrul orașului, aproape de un mural imens cu fostul lider de la Washington. Printat, nu graffiti.

2016 este anul în care Kosovo a participat pentru prima dată la JO, când Majlinda Kemeldi a luat aurul la juo

Cel care a condus Casa Albă a fost și cel care s-a aflat în spatele bombardării Iugoslaviei, campanie NATO din 1999. Motivul: să stopeze violențele armatei sârbe împotriva etnicilor albanezi care militau pentru independența Kosovo. Iar numele fostului șef de la Casa Albă a rămas în istoria scurtă a kosovarilor. El dă și numele bulevardului unde e amplasată. Există o stradă și cu numele lui George W. Bush, ca mulțumire a faptului că a recunoscut independența Kosovo în 2008.

Kosovo are o viață de noapte intensă

Luând la pas centrul orașului, - atenție!, - într-o seară de miercuri, simți o așezare cu vibe. Mulți tineri dornici de distracție umplu aleile, stau la terase și se bucură de serile ceva mai răcoroase după o zi cu arșiță.

Pristina are viață de noapte, are cluburi și terase deschise cu mult după miezul nopții. Iar prețurile sunt cu cel puțin 30% mai mici decât la noi.

La tot pasul și parcările improvizate, preț unic: un euro. Doar cash, căci evaziunea e în floare. Când ceri bonul, mai că ești trimis acasă.

Biblioteca și Statuia Libertății

Bill Clinton nu e singura parte a SUA care dăinuie în Pristina. O copie la scară mult mai mică a Statuii Libertății din New York e așezată pe terasa unui hotel.

Mult mai impunătoare e Biblioteca-mamut a orașului, ridicată în 1982. O construcție hilară de peste 16.000 de metri pătrați, cu 99 de cupole, copertată cu plasă metalică. Ai zice că-i orice, dar nu o bibliotecă și nu o construcție de pe pământ, ci mai degrabă ceva SF.

1.9 milioane de unități numără Biblioteca Națională din Kosovo: jumătate ar fi ziare

Clădirea este cea mai înaltă din oraș, iar croatul Andrija Mutnjakovic, cel care a proiectat-o, ar fi dorit să îmbine stilul islamic cu cel bizantin. Sârbii nu cred în explicațiile arhitectului și spun că acele cupole ale clădirii preiau imaginea pălăriilor naționale albaneze numite „plisi”.

Politicienii sârbi au reacționat puternic atunci când a fost construită biblioteca. Totuși, sunt și voci care spun că asectul a fost menit să reconcilieze relațiile dintre sârbi și albanezi.

Alte detalii despre Priștina/Kosovo

Turnul romano-catolic

Catedrala Romano Catolică Maica Tereza, călugăriță de origine albaneză, a fost terminată în 2017, după 10 ani de la începerea construcției (2007). Au fost contestatari și la adresa acestei clădiri, din partea comunității musulmane, invocat fiind numărul mic de catolici din zonă. Totuși, turnul catedralei a devenit foarte atractiv pentru turiști, fiind locul pentru o vedere panoramică asupra orașului

Catedrala ortodoxă

În Pristina se află și o construcție începută, dar neterminată. E vorba despre Catedrala Ortodoxă, la care lucrările au început în 1992, au continuat timp de 7 ani apoi s-a oprit la izbucnirea războiului din Kosovo. Azi există o dispută vizavi de această catedrală între Biserica Ortodoxă Sârbă și Universitatea din oraș. S-a cerut inclusiv dărâmarea ei, a fost chiar incendiată, fiind asociată cu imaginea sârbilor, ca un simbol al acestora în inima Pristinei.

Stat parțial recunoscut cu euro

În prezent, Kosovo, care și-a autoproclamat independența față de Serbia, e doar parțial recunoscut. 97 dintre cele 193 de state ale ONU recunoscut Kosovo ca stat independent. 22 dintre cele 27 state UEFA și 24 dintre cele 28 din NATO. De menționat că România nu se numără printre cele ce recunosc Kosovo ca stat independent. Un alt aspect important e că aici moneda națională este EURO, iar plata cu cardul nu este acceptată în multe locuri. Se dorește mai mult cash.

Țară tânără cu mulți tineri

Kosovo este a doua cea mai tânără țară din lume. Și-a declarat independența în 17 februarie 2008. Singura care a făcut-o mai recent e Sudanul de Sud în 2011. Media de vârstă a populației este de 29.1 ani, fiind printre țările cu cea mai mică populație din Europa. Aproape jumătate dintre locuitori au sub 25 de ani.

Cât un stat american