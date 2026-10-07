Jose Mourinho (63 de ani) ar fi intrat în conflict cu Kylian Mbappe (27 de ani), după ce atacantul său a fost surprins într-un club din Paris, la scurt timp după ce s-a accidentat la națională.

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Starul lui Real Madrid s-a „rupt” în prima partidă din Liga Națiunilor, 1-0 cu Turcia, imediat după ce acesta a marcat singurul gol al întâlnirii. Ulterior, ieșirea sa în club a stârnit controverse în Spania.

Jose Mourinho: „În afara clubului, te voi apăra când voi fi întrebat, dar aici, nu”

Mbappe a fost criticat aspru de fanii Realului, dar și de presa spaniolă, după ce a fost văzut ieșind dintr-un club de noapte din Paris, alături de partenera sa, la câteva zile distanță de la accidentare, în timpul perioadei de recuperare.

Ulterior, acesta a publicat un videoclip dintr-o scurtă vacanță petrecută în Alpii Elvețieni, iar acest aspect nu a fost trecut cu vederea nici de tehnicianul portughez.

„Jose Mourinho a avut o discuție față în față cu Kylian Mbappe la micul dejun și, în timpul acestei discuții, l-a mustrat sever.

I-a spus: «Ești atât de…», nu voi repeta adjectivul, «…încât să publici asta?» (n.r. - un videoclip în care merge cu bicicleta).

Kylian Mbappe s-a plimbat cu bicicleta, deși era accidentat FOTO Instagram/@k.mbappe

Apoi a adăugat: «În afara clubului, te voi apăra când voi fi întrebat, dar aici, nu, nu te voi apăra»”, i-ar fi transmis Mourinho fotbalistului, potrivit jurnaliștilor de la El Chiringuito, citați de rmcsport.bfmtv.com.

Mbappe a avut un start excelent de sezon la Real Madrid, reușind 8 goluri în primele 8 partide în toate competițiile, la care se mai adaugă și două pase decisive.

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