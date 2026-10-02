Mbappe i-a enervat pe fani VIDEO. Superstarul e accidentat, dar a petrecut într-un club din Paris alături de iubita lui

Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul Franței și al lui Real Madrid, a fost criticat după ce a fost surprins în timp ce ieșea dintr-un club din Paris, chiar dacă este accidentat.

Acesta s-a accidentat în meciul Franței cu Turcia, scor 1-0, din Liga Națiunilor.

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Mbappe a acuzat probleme chiar la faza în care a înscris singurul gol al partidei, în minutul 54.

Francezul a primit îngrijiri medicale, a încercat să continue, însă a fost schimbat câteva minute mai târziu.

VIDEO. Kylian Mbappe, surprins în timp ce ieșea dintr-un club din Paris

Chiar dacă se află în perioada de recuperare, atacantul naționalei Franței a fost văzut, în noaptea de miercuri spre joi, când ieșea dintr-un club din Paris alături de partenera sa, Ester Expósito.

Kylian Mbappe a fost aspru criticat de fanii lui Real Madrid și de presa din Spania, despre care au spus că dă dovadă de lipsă de profesionalism și nu poate fi un considerat un exemplu demn de urmat, susține lequipe.fr.

Atacantul „galacticilor” a suferit o hiperextensie la genunchiul stâng și ar urma să revină pe teren în mai puțin de două săptămâni.

FOTO. Accidentarea lui Mbappe din meciul cu Turcia

În urma accidentării suferite, Mbappe va rata următoarele meciuri al naționalei lui Zidane din Liga Națiunilor. Acesta a lipsit deja în partida cu Belgia, scor 1-0.

Starul lui Real Madrid va rata și duelurile cu Italia (2 octombrie) și Belgia (5 octombrie).

Kylian Mbappé & Ester Expósito leaving the Paris club like he’s still chasing a through ball 😭

Bro is always in a hurry like he is on the field, slow tf down and let her lead you on for once ffs 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/nz1dbMcMZC — KumoriRaver (@kumoriRaver) October 1, 2026

Kylian Mbappe are 107 selecții pentru naționala Franței, reușind să înscrie 67 de goluri și să ofere 44 de pase decisive.

Atacantul ar putea reveni pe teren imediat după pauza internațională. Real Madrid va juca pe 10 octombrie, acasă cu Villarreal, iar patru zile mai târziu va întâlni Roma, în deplasare, în Champions League.

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