Turcia - Franța 0-1. Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul și căpitanul francezilor, s-a accidentat în prima partidă din Liga Națiunilor.

Cât de grave sunt problemele starului de la Real Madrid și ce a declarat selecționerul Zinedine Zidane (54 de ani), mai jos.

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Mbappe a marcat unicul gol al partidei, în minutul 54, dar s-a accidentat în momentul șutului și nu a mai putut continua partida.

FOTO. Kylian Mbappe s-a accidentat și va rata celelalte meciuri ale Franței

Atacantul nu s-a putut bucura de golul marcat și a acuzat imediat dureri la genunchiul stâng.

Mbappe s-a așezat pe gazon, iar medicii au intrat pe teren pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Căpitanul Franței a fost schimbat cu Desire Doue, în minutul 59.

Federația Franceză de Fotbal a oferit imediat detalii despre starea lui Mbappe, iar veștile nu sunt bune deloc. Atacantul părăsește cantonamentul naționalei și nu va mai participa la celelalte meciuri din Liga Națiunilor.

„La șutul care a adus golul victoriei, Kylian Mbappe s-a accidentat la genunchi. El a suferit o leziune la nivelul unui tendon și nu va mai putea participa la restul acțiunii echipei naționale.

Însănătoșire grabnică, Kylian!”, a transmis FFF, pe Facebook.

Zinedine Zidane, selecționerul Franței, a fost îngrijorat la finalul meciului din cauza accidentării suferite de Mbappe.

„Nu, nu este bine. Din păcate, nu este bine. Va trebui să plece. Nu ne vom asuma niciun risc. Și-a forțat genunchiul atunci când a șutat. Nu este foarte încurajator”, a declarat Zidane, conform espn.com.

Franța s-a impus cu scorul de 1-0, grație golului lui Mbappe, prima reușită pentru „Les Bleus” din era Zinedine Zidane.

Meciuri ale naționalei Franței pe care Mbappe le va rata:

28 septembrie: Belgia - Franța (21:45)

2 octombrie: Franța - Italia (21:45)

5 octombrie: Franța - Belgia (21:45).

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