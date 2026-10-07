„Simbol al unor inimi românești” U Cluj și-a prezentat noua „achiziție”, chiar înaintea derby-ului cu CFR +7 foto
Universitatea Cluj va merge la derby-ul cu CFR cu un autocar nou FOTO FB U Cluj
Superliga

„Simbol al unor inimi românești” U Cluj și-a prezentat noua „achiziție”, chiar înaintea derby-ului cu CFR

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 20:07
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 20:15
  • Universitatea Cluj va merge la derby-ul cu CFR cu un autocar nou, colantat cu cele mai importante elemente de identitate ale clubului.
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CFR Cluj și Universitatea Cluj se duelează în Gruia, joi, 8 octombrie, de la ora 20:30, într-un nou episod al Derby-ului Clujului, restanță din etapa a 4-a.

Autocar nou pentru U Cluj înainte de meciul cu CFR

Galerie foto (7 imagini)

Universitatea Cluj va merge la derby-ul cu CFR cu un autocar nou FOTO FB U Cluj (1).jpg Universitatea Cluj va merge la derby-ul cu CFR cu un autocar nou FOTO FB U Cluj (2).jpg Universitatea Cluj va merge la derby-ul cu CFR cu un autocar nou FOTO FB U Cluj (3).jpg Universitatea Cluj va merge la derby-ul cu CFR cu un autocar nou FOTO FB U Cluj (4).jpg Universitatea Cluj va merge la derby-ul cu CFR cu un autocar nou FOTO FB U Cluj (5).jpg
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„Un nou autocar pentru „studenți” înaintea derby-ului de mâine ⚪⚫

🚌 Noul autocar, pus la dispoziție de Tarsin, poartă un design inspirat din identitatea clubului.

Grafica evidențiază anul înființării clubului, 1919, precum și supranumele de „Simbol al unor inimi românești”, un omagiu adus tradiției și valorilor care definesc Universitatea Cluj”, notează pagina de Facebook a „șepcilor roșii”.

Ce spune Bergodi despre CFR Cluj - U Cluj

„Nu știu despre problemele de la CFR. Pot să spun că poate fi o strategie, între ghilimele. Fiecare spune ce vrea, o să vedem ce va fi.

CFR are jucători buni. După ce a venit Șumudică echipa s-a redresat, se vede asta. Suntem acolo de play-off, și noi și ei. E un meci deschis. Se poate întâmpla orice, nu mă gândesc că au jucători bolnavi.

Șumudică e un antrenor foarte bun, motivator, cred că va face jucătorii să înțeleagă că e un meci foarte important.

Are jucători foarte buni în față, Biliboc, Șfaiț, Drazic. Au ales în ultimul timp să joace cu 3 fundași pe linia de apărare, o să vedem. De când a venit Șumudică, echipa s-a schimbat complet", a declarat Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, la conferința de presă.

Am respect pentru toate echipele la care am jucat înainte, dar, atunci când este un meci și înscrii goluri, mereu celebrezi, sunt multe emoții. Mă simt foarte bine. Am avut un start foarte bun la club, îmi plac toți colegii și mă simt foarte bine. Simțindu-mă bine, este normal să performezi bine pe teren Alibek Aliev, atacant U Cluj, ex-CFR

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