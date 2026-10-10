De ce e Muhar căpitan Laurențiu Reghecampf își explică decizia surprinzătoare: „Este simplu”

FCSB - Oțelul. Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a explicat de ce Karlo Muhar (30 de ani) este căpitanul echipei în partida de pe Arena Națională.

Tehnicianul a vorbit și despre sistemul pe care l-a implementat la echipa sa.

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Laurențiu Reghecampf i-a dat banderola de căpitan lui Karlo Muhar pentru meciul cu Oțelul, o decizie surprinzătoare în condițiile în care mijlocașul avea doar două apariții în tricoul FCSB până la acest joc.

Laurențiu Reghecampf, despre Muhar: „Cred că merită acest lucru”

„Este simplu, avem nevoie de un căpitan care să aibă personalitate, avem nevoie de un om la mijlocul terenului care să conducă echipa.

Muhar cred că merită acest lucru, a dovedit-o în cariera lui. Pentru mine este important să am un om care mă reprezintă pe teren.

L-am văzut la antrenamente, l-am urmărit, am discutat cu el foarte mult. Încercăm să construim o echipă unde să avem jucători puternici, jucători care au personalitate și de aceea am ales ca Muhar să fie căpitanul echipei”, a spus Reghecampf înainte de meci, la Prima Sport 2.

Karlo Muhar a fost transferat de FCSB în luna septembrie a acestui an, din postura de jucător liber de contract. A bifat până acum 148 de minute în 3 meciuri jucate pentru roș-albaștrii.

Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre sistemul folosit la FCSB în meciul cu Oțelul, adică 4-2-3-1, formulă folosită și în precedentele două mandate, cu mare succes în primul.

„Sunt lucruri pe care le-am discutat cu patronul echipei (n.r. - Gigi Becali). Am hotărât de la început să nu mai schimbăm pozițiile jucătorilor, să încercăm să formăm o echipă.

Fiecare jucător trebuie să știe ce are de făcut, pe fiecare poziție avem dublură”, a mai spus antrenorul FCSB.

Primul „11” al FCSB în meciul cu Oțelul:

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Arad - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita

VIDEO. Reghecampf salută galeria FCSB înainte de meciul cu Oțelul

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