De ce e Muhar căpitan Laurențiu Reghecampf își explică decizia surprinzătoare: „Este simplu” +25 foto
Foto: Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

De ce e Muhar căpitan Laurențiu Reghecampf își explică decizia surprinzătoare: „Este simplu”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 22:28
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 22:39
  • FCSB - Oțelul. Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a explicat de ce Karlo Muhar (30 de ani) este căpitanul echipei în partida de pe Arena Națională.
  • Tehnicianul a vorbit și despre sistemul pe care l-a implementat la echipa sa.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Laurențiu Reghecampf i-a dat banderola de căpitan lui Karlo Muhar pentru meciul cu Oțelul, o decizie surprinzătoare în condițiile în care mijlocașul avea doar două apariții în tricoul FCSB până la acest joc.

Surpriză pe Arena Națională! FOTO. Gigi Becali, în tribune la FCSB - Oțelul. De când nu mai fusese la un meci
Citește și
Surpriză pe Arena Națională! FOTO. Gigi Becali, în tribune la FCSB - Oțelul. De când nu mai fusese la un meci
Citește mai mult
Surpriză pe Arena Națională! FOTO. Gigi Becali, în tribune la FCSB - Oțelul. De când nu mai fusese la un meci

Laurențiu Reghecampf, despre Muhar: „Cred că merită acest lucru”

„Este simplu, avem nevoie de un căpitan care să aibă personalitate, avem nevoie de un om la mijlocul terenului care să conducă echipa.

Muhar cred că merită acest lucru, a dovedit-o în cariera lui. Pentru mine este important să am un om care mă reprezintă pe teren.

L-am văzut la antrenamente, l-am urmărit, am discutat cu el foarte mult. Încercăm să construim o echipă unde să avem jucători puternici, jucători care au personalitate și de aceea am ales ca Muhar să fie căpitanul echipei”, a spus Reghecampf înainte de meci, la Prima Sport 2.

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+25 Foto
labels.photo-gallery

Karlo Muhar a fost transferat de FCSB în luna septembrie a acestui an, din postura de jucător liber de contract. A bifat până acum 148 de minute în 3 meciuri jucate pentru roș-albaștrii.

Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre sistemul folosit la FCSB în meciul cu Oțelul, adică 4-2-3-1, formulă folosită și în precedentele două mandate, cu mare succes în primul.

„Sunt lucruri pe care le-am discutat cu patronul echipei (n.r. - Gigi Becali). Am hotărât de la început să nu mai schimbăm pozițiile jucătorilor, să încercăm să formăm o echipă.

Fiecare jucător trebuie să știe ce are de făcut, pe fiecare poziție avem dublură”, a mai spus antrenorul FCSB.

Primul „11” al FCSB în meciul cu Oțelul:

  • Târnovanu -  Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Arad - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita

VIDEO. Reghecampf salută galeria FCSB înainte de meciul cu Oțelul

Citește și

Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României
Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României
Tăiere uriașă din bugetul UE, anunțată sâmbătă. Care e poziția României
otelul galati Laurentiu Reghecampf liga 1 fcsb karlo muhar
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:07
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
00:45
Vinicius, gest șocant FOTO. Starul lui Real Madrid a luat „roșu” direct. Trei coechipieri l-au ținut! Ce s-a întâmplat
Vinicius, gest șocant FOTO. Starul lui Real Madrid a luat „roșu” direct. Trei coechipieri l-au ținut! Ce s-a întâmplat
01:19
Reghe i-a epuizat VIDEO. Târnovanu și Muhar suferă după sosirea noului antrenor: „Cele mai grele săptămâni din viața mea”
Reghe i-a epuizat VIDEO. Târnovanu și Muhar suferă după sosirea noului antrenor: „Cele mai grele săptămâni din viața mea”
00:16
„Trebuie să discut cu jucătorii” Reghecampf a identificat marea problemă a „noii” FCSB: „Va trebui să lucrăm la asta”
„Trebuie să discut cu jucătorii” Reghecampf a identificat marea problemă a „noii” FCSB: „Va trebui să lucrăm la asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Top stiri
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
Superliga
00:07
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
Citește mai mult
Becali a făcut circ la stadion VIDEO. S-a urcat pe mașină, ca-n „vremurile bune”. Nemulțumit de meci: „Ce să facă Reghe?”
De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Stranieri
10.10
De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Citește mai mult
De-asta nu mai joacă Man Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a „abandonat” pe român pe banca de rezerve
Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit
Tenis
10.10
Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit
Citește mai mult
Alcaraz, schimbare de look! FOTO+VIDEO. A atras toate privirile la Shanghai: „Îi stă bine cu orice”. Ce explicație a oferit
VIDEO | PS6, despre copacul căzut pe Iuliu Maniu, care a zdrobit 4 mașini și un scuter. “Regretăm pagubele, nu era uscat, suntem la zi cu tăierile pentru care avem avize”
B365
10.10
VIDEO | PS6, despre copacul căzut pe Iuliu Maniu, care a zdrobit 4 mașini și un scuter. “Regretăm pagubele, nu era uscat, suntem la zi cu tăierile pentru care avem avize”
Citește mai mult
VIDEO | PS6, despre copacul căzut pe Iuliu Maniu, care a zdrobit 4 mașini și un scuter. “Regretăm pagubele, nu era uscat, suntem la zi cu tăierile pentru care avem avize”

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share