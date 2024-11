Lautaro Martinez, răspuns acid  Atacantul lui Inter i-a dat replica unui fan care-l critica: „Am jucat un an cu glezna distrusă ”

Lautaro Martinez (27 de ani) i-a răspuns unui fan al echipei Inter Milano, care l-a criticat pentru evoluțiile mai puțin convingătoare din acest sezon.

Atacantul a postat mai multe fotografii de la antrenamentul naționalei Argentinei și mesajul „Țara mea”, iar fanii lui Inter au reacționat.

Lautaro Martinez răspunde criticilor: „Dau totul pentru Inter”

Golgheter al campionatului italian într-un sezon în care Inter a devenit campioană, cu 24 de reușite, Lautaro nu s-a descurcat la fel de bine în această campanie.

Lautaro Martinez a înscris în 5 partide (în toate competițiile) și a încheiat 10 meciuri fără gol marcat.

Unul dintre suporterii „nerazzurilor” s-a declarat nemulțumit de prestațiile atacantului și l-a criticat: „Amintește-ți și de echipa al cărei căpitan ești și care te plătește generos”.

141 de zile fără gol marcat pentru Inter a adunat Lautaro Martinez în acest an (7 meciuri, între 10 mai și 28 septembrie). În aceeași perioadă, atacantul a marcat 7 goluri în 10 partide pentru Argentina.

Deranjat, Martinez i-a oferit un răspuns acid: „Amintiți-vă că am lăsat întotdeauna totul pentru Inter.

Ca în 2022, când am avut o gleznă distrusă. În timp ce alții se pregăteau să aibă o Cupă Mondială minunată, am fost întotdeauna pe teren și nu am lipsit niciodată de la o vreo sesiune de antrenament până la finala Ligii Campionilor, am jucat așa în fiecare meci.

Amintiți-vă întotdeauna acest lucru înainte de a-mi aminti cine mă plătește”.

Răspunsul lui Lautaro Martinez. FOTO: captură Instagram

Fanul și-a sters comentariul după ce a fost criticat de alți suporteri.

Lautaro face parte din lotul Argentinei pentru „dubla” cu Paraguay (15 noiembrie) și Peru (20 noiembrie) din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.