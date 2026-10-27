Meci nebun în Italia Opt goluri și un marcator neașteptat: strănepotul dictatorului Benito Mussolini, prima reușită în Serie A
Romano Floriani Mussolini (centru), strănepotul lui Benito/ Foto: IMAGO
Campionate

Meci nebun în Italia Opt goluri și un marcator neașteptat: strănepotul dictatorului Benito Mussolini, prima reușită în Serie A

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 23:12
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 23:12
  • Lazio a învins Sassuolo, în deplasare, scor 6-2, în etapa #9 din Serie A.
  • Strănepotul dictatorului fascist Benito Mussolini, Romano Floriani (25 de ani), a marcat primul său gol pe prima scenă a fotbalului italian.
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Lazio își continuă parcursul formidabil din Serie A. Formația antrenată de Gennaro Gattuso a bifat a 8-a victorie din această stagiune și a urcat pe primul loc, cel puțin până miercuri, când Inter o va întâlni pe Venezia.

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Lazio, victorie cu Sassuolo după un meci nebun cu opt goluri

Meciul a început excelent pentru biancocelesti, care au deschis scorul încă din minutul 2 prin Kenneth Taylor. Avantajul oaspeților a durat doar 5 minute. Kristian Thorstvedt a restabilit egalitatea la 1.

Lazio a preluat din nou conducerea în minutul 15. Gustav Isaksen a fost de data acesta cel care a punctat.

Strănepotul lui Mussolini, la prima reușită în Serie A

Titularizat în banda dreaptă a defensivei, Romano Floriani Mussolini i-a răsplătit încrederea lui Gattuso. Strănepotul lui Benito Mussolini a dus scorul la 3-1, în minutul 16.

  • Benito Mussolini (1883–1945) a fost dictatorul fascist al Italiei între 1922 și 1943. Acesta a instaurat un regim autoritar, bazat pe propagandă, represiune politică și controlul statului asupra societății.

Coincidența face ca golul marcat de Romano Floriani să vină fix la 104 ani de când Benito Mussolini le-a ordonat adepților săi să înceapă Marșul asupra Romei, potrivit dailysports.net.

Kristian Thorstvedt, înger și demon

Sassuolo a rămas în inferioritate numerică până la pauză. În minutul 31, Kristian Thorstvedt a văzut direct cartonașul roșu pentru o intrare tare asupra lui Mattia Zaccagni.

Cu toate acestea, gazdele au redus din diferență prin Sebastiano Esposito, dar același Zaccagni a refăcut diferența de două goluri. Tabela arăta 4-2 pentru Lazio la sfârșitul primei reprize.

Gruparea antrenată de Gennaro Gattuso a mai punctat de două ori până la final, după reușitele semnate de Tijani Noslin în minutele 55 și 65.

Scorul putea să fie unul mult mai aspru. Lazio a ratat și două penalty-uri.

În urma succesului de pe Mapei Stadium, lazialii au ajuns la 25 de puncte și au urcat momentan în fotoliul de lider, în timp ce Sassuolo este pe 14, cu 8 puncte.

Rezumat VIDEO. Sassuolo - Lazio 2-6

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