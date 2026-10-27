UTA ARAD - FC BOTOȘANI 2-2. Marius Croitoru (46 de ani), antrenorul moldovenilor, a fost deranjat de o întrebare adresată de o jurnalistă la finalul meciului, având o reacție acidă la adresa acesteia.

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După înfrângerea cu Petrolul din etapa #13 din Superliga, Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a declarat că se gândește să aducă un antrenor portughez la echipă în viitorul apropiat.

UTA ARAD - FC BOTOȘANI 2-2 . Marius Croitoru s-a luat de o jurnalistă: „Nu ţi-ai făcut bine temele”

La finalul meciului de la Arad, actualul tehnician al formației moldave a fost și el întrebat despre afirmațiile făcute de Iftime. Croitoru a răbufnit și și-a vărsat nervii pe reporteră:

„N-aţi citit prea bine sau sursa dumneavoastră nu este cea corectă! El a spus că vrea să aducă un director sportiv. Trebuie să vă faceţi puţin temele când veniţi şi întrebaţi, dar nu e nicio problemă, vă răspund, vă spun că nu ştiu şi trebuie să-l întrebaţi pe domnul Iftime.

Nu ţi-ai făcut bine temele, ai venit neinformată. El a spus că vrea să aducă un director sportiv, la antrenor şi preşedinte nu se pune încă problema. Trebuie să-ţi faci tema când vii să-mi pui anumite întrebări!” a declarat Croitoru, citat de primasport.ro.

De menționat că, pe parcursul duelului cu Petrolul, fanii celor de la FC Botoșani i-au cerut demisia tehnicianului.

Ce a declarat Valeriu Iftime

„Nu am jucat prost, ei sunt foarte buni față de cum am jucat noi. Când nu-l avem pe Hervin (n.r. Ongenda), care se pare că e o roată ruptă de câteva etape, e complicat. Nu mai poți inventa golul.

Au fost mai buni ca noi. Îmi pare atât de rău. Se pare că modelul ăsta portughez, cu jucători și antrenor portughez s-ar putea să funcționeze, e o chestie foarte interesantă, să o studiem.

Nu e momentul acum, dar ne gândim la treaba asta. Toate echipele cu import din fotbalul portughez... E o chestie interesantă. Ne gândim să aducem un conducător portughez, apoi mai vedem și cu antrenorul. Sunt buni, buni, buni.

Am luat bătaie, dar așa o bătaie nu ne-a dat nimeni. Astăzi n-am avut nicio idee de joc. Azi am jucat prost fiindcă ei nu ne-au permis să ne mișcăm. Mă face de râs Markovic, eu cred că așa cum a arătat astăzi, e un capitol închis pentru FC Botoșani.

Nu am avut o ocazie, astăzi sunt corigenți toți, Croitoru are 3, Anestis 4, restul sunt de 4,5. La golul ăla l-a scos din ofsaid pe atacantul lor. Mie mi s-a părut că acei cinci portughezi, foarte buni, puternici.

3-1 e sever şi de luat aminte. În condițiile astea, când eu visam cumva despre play-off, azi văd cu ochii deschiși o luptă la retrogradare de care pe care, iar astăzi suntem candidatul numărul doi. Se poate juca, Craiova e o echipă pe val, dacă ești fotbalist, poți juca. Nu e un meci ușor” a spus Iftime, conform btonline.ro.

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