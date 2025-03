„Surprinzător” Leo Grozavu crede că FC Botoșani a câștigat  cu noroc pe terenul lui U Cluj

U CLUJ - BOTOȘANI 0-1. Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul oaspeților, consideră că și norocul a jucat un rol important în victoria obținută de echipa sa.

Tehnicianul susține că lupta pentru salvarea de la retrogradare va fi una foarte dificilă.

FC Botoșani a obținut o victorie surprinzătoare pe terenul lui U Cluj, echipă care a ocupat mult timp prima poziție în clasamentul Superligii.

U CLUJ - BOTOȘANI 0-1. Leo Grozavu: „Trei puncte foarte importante”

„Felicitările mele pentru băieți. Fără să facem o partidă extraordinară, și cu șansă, care face parte din sport și din viață, am reușit să scoatem 3 puncte foarte importante în economia campionatului.

În primul rând cred că am reușit să dau o altă stare echipei. Nimeni nu poate să facă minuni, și cu Ciobi (n.r. - Liviu Ciobotariu, precedentul antrenor) au fost meciuri foarte bune. Echipa se mobilizează cu echipele bune.

S-au primit foarte multe goluri, astăzi nu am primit și e surprinzător. Am fost dăți când am dat două goluri acasă și nu am câștigat. Băieții au reacționat de la începutul anului, încă de la meciurile amicale s-a văzut o schimbare”, a declarat Grozavu.

Nu contează de câte ori am bătut-o pe U Cluj. Am și antrenat, am și câștigat împotriva lor, se întâmplă. Pe unii îi bați, cu unii pierzi, așa e la fotbal. Leo Grozavu, antrenor FC Botoșani

Leo Grozavu vrea trei puncte și cu Unirea Slobozia

FC Botoșani va juca în ultima etapă din sezonul regular cu Unirea Slobozia. Cele două echipe sunt vecine în clasament: trupa lui Leo Grozavu e pe 13, cu 28 de puncte, iar echipa lui Adrian Mihalcea e pe 14, cu 26 de puncte.

„Rămânem focusați pe campionat, mai e o partidă cu o echipă care joacă mai bine în deplasare (n.r. - Unirea Slobozia) și e o contracandidată la locurile de salvare, dar va trebui să fim din nou 100%.

Suntem departe (n.r. - de salvarea de la retrogradare), n-am făcut foarte multe puncte, am avut un program infernal.

Am putea spune că am terminat cu echipele foarte bune, dar nu înseamnă că Slobozia e mai puțin bună. Au un antrenor care a reușit să strângă acest grup, creată după chipul și asemănarea lui Mihalcea, trebuie să rămânem concentrați la joc”, a mai spus Grozavu.

E dificil de zis, FCSB are un avantaj prin experiența europeană, dar va fi o luptă interesantă. CFR are o echipă bună, Craiova mi-a plăcut în meciul de la Botoșani. Rapid, Dinamo și Universitatea Cluj trebuie luate în calcul, bineînțeles. Va fi un play-off foarte interesant, cel mai bun să câștige. Leo Grozavu, despre lupta pentru titlu

Zoran Mitrov, decisiv cu U Cluj: „Mi-a zis să-i iau unu la unu”

Zoran Mitrov a intrat pe teren în minutul 58 și a fost decisiv la faza în urma căreia FC Botoșani a înscris unicul gol al partidei: a pornit pe contraatac și a pasat decisiv pentru Enzo Lopez.

„Mă bucur că am putut să-mi ajut echipa să câștige, un meci greu, o echipă care merită locul în play-off. Au avut multe ocazii, dar norocul a fost la noi și am câștigat.

Avem o singură înfrângere (n.r. - FC Botoșani a pierdut două meciuri cu Leo Grozavu antrenor, 1-3 cu Petrolul și 0-1 cu Rapid), cred că nu trebuia să pierdem nici atunci.

Se vede mâna lui Mister, jucăm foarte bine, obținem puncte, trebuie să rămânem echilibrați, în play-out se decide totul. Urmează un meci cu Slobozia, trebuie să câștigăm.

Mi-a spus să rămân acolo sus, să încerc să iau cât mai mulți adversari unu la unu, să-mi fac jocul cum o fac de obicei”, a declarat Mitrov la Digi Sport.

Sunt foarte fericit că am putut ajuta echipa cu un gol important. E un moment bun pentru mine, încerc să profit la maximum de el. Sunt foarte fericit pentru rezultate, dar cel mai important e ce se va întâmpla în play-out. Enzo Lopez, atacant FC Botoșani