Leo Grozavu (57 de ani) a acceptat din nou să revină la Botoșani, din nou în calitate de salvator, echipa fiind într-un moment slab.

Valeriu Iftime l-a sunat duminică seară, după contra pe care a avut-o cu Liviu Ciobotariu, iar în mai puțin de 12 ore antrenorul era în Antalya.

„Dacă nu ne e teamă de retrogradare, suntem inconștienți”, recunoaște antrenorul, direct din cantonamentul din Belek, într-un interviu pentru GOLAZO.ro.

Domnule Grozavu, mă uit pe telefon, acum 24 de ore erați acasă, ceva mai liniștit.

100% mai liniștit. Da, așa e la fotbal. Totul se întâmplă foarte rapid și iată-mă din nou în activitate, ca să zic așa și din nou într-o luptă grea.

Vă cam plac astfel de provocări!

E, păi sigur, lupta îmi place în orice situație, dar e adevărat, după atâția ani, de fiecare dată, îți dorești să fie altceva. Din păcate asta este. M-am obișnuit deja, sau m-am împăcat cu ideea că asta mi-e soarta.

„Liviu Ciobotariu a făcut o treabă bună”

Cum v-a convins domnul Iftime, nu-i simplu să vă băgați în așa ceva.

Aș vrea să nu intru în amănunte pentru că mai abia am sosit în Turcia, mai sunt mici detalii de pus la punct, dar sigur, în general, cu oamenii cu care am lucrat, am rămas într-o relație foarte bună și vă dați seama că sunt mai ușor de sensibilizat. Nu întâmplător m-am mai întors în locuri unde am mai lucrat. Asta înseamnă că am lăsat loc de bună ziua.

Spune că efectiv v-a cerut ajutorul.

Da, bine, mult spus ajutorul, pentru că eu consider că Liviu Ciobotariu a făcut o treabă bună. Eu îl apreciez foarte mult ca antrenor. Sigur, e o conjunctură nefavorabilă în momentul de față, dar știți cum e la fotbal! De fiecare dată antrenorul e cel care plătește pentru toate relele, ca să spun așa. Chiar dacă nu de fiecare dată el este principalul cauzator de probleme.

Ce e de făcut repede?

Timp nu e foarte mult, începe repede campionatul. Am și întârziat, ca să spun așa, vreo 2 zile. Ar fi fost bine dacă lucrurile s-ar fi făcut mai din timp. Aveam timp să facem un plan, să vedem niște lucruri. Dar cum am spus, nimic nu este așa cum îți dorești. Idealul e foarte greu de găsit și mai ales la noi.

E nevoie și de jucători?

Eu am încredere în lotul actual. Sigur că trebuie făcut ceva. Jucătorii, în primul rând, trebuie să conștientizeze pericolul în care se află echipa în momentul de față. Nu cred că ei sunt străini de ceea ce s-a întâmplat. Ideal ar fi să-ți poți primeni lotul, pentru că sunt și poziții în care ar fi nevoie de jucători, dar timpul este foarte scurt, foarte riscant în momentul de față. Jucători din România e foarte greu să iei. Iar pentru jucătorii siguri buni trebuie să plătești. Nici bine n-am venit și deja mă confrunt cu ceva probleme. Dar asta e meseria noastră, adică poți să stai foarte bine deoparte și atunci n-ai niciun fel de problemă, ești liniștit.

De multe ori ați spus că nu vă place să luați echipe din mers.

Da, dar parcă e mai bine acum, pentru că măcar am venit și am un pic de timp la dispoziție, ca să spun așa. Plus că toate competitoarele sunt la același nivel, toți au cam aceleași probleme. Au fost situații când am preluat echipa în timpul sezonului. N-aveam timp efectiv nici să cunosc jucătorii. Acum, de bine, de rău am. Plus că urmăresc prima ligă, știu, îi cunosc pe marea majoritate a jucătorilor, ca să nu spun pe toți. E adevărat, n-am lucrat cu o parte dintre ei, doar cu câțiva. Am lucrat chiar și aici, la Botoșani, dar sperăm să fie bine, că de asta am venit. Încrezător sunt. Am avut timp și de odihnă, m-am reconfortat, ca să spun așa, o perioadă bună, după care a venit, ca să spun așa, din nou, stimulul.

Alex Albu și Papa. Al doilea a semnat?

Nu știu să vă spun, chiar nu știu ce să vă spun, abia ce am sosit. Deci n-am foarte mult timp de când am sosit aici, n-am apucat încă să aflu. Sunt multe lucruri de pus la punct. Pentru că toată lumea se așteaptă, am pus antrenorul și gata, s-au rezolvat problemele. Sigur că trebuie să le iau ușor, ușor pe toate. Sunt aproape 9 ani de când n-am mai fost la Botoșani și vă dați seama s-au mai schimbat lucrurile între timp. E nevoie de un pic de de muncă.

„Sper să ne fie teamă”

Vă e teamă de retrogradare?

În situația în care suntem trebuie să ne fie teamă. Și eu sper că această teamă, de obicei se spune că românul, atunci când are cuțitul la os, reacționează. Eu sper să ne fie teamă și sper să reacționăm bine, pentru că dacă nu ne este teamă, înseamnă că suntem inconștienți. Teamă trebuie să ne fie.

Și începeți tare, cu CFR!

Bine, acum dacă jucam cu Unirea Alba Iulia din Liga a 3-a aveam siguranța că vom câștiga? Cu siguranță că nu. Nimeni nu-ți garantează că dacă joci cu o echipă mai slab cotată, ca să spun așa, câștigi meciul. Trebuie să ne pregătim foarte bine, trebuie să înțelegem momentul în care suntem. Nu există soluție miraculoasă. Doar cu muncă și sacrificii.