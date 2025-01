Prezentat oficial la FC Botoșani Leo Grozavu: „E nevoie de susținere” + Ce spune despre meciul cu CFR Cluj

Leo Grozavu (57 de ani) a fost prezentat oficial ca antrenor al celor de la FC Botoșani.

Tehnicianul a semnat un contract valabil pe 2 ani și jumătate cu moldovenii.

Grozavu o conduce pe FC Botoșani, din 6 ianuarie, după ce Valeriu Iftime (64 de ani), patronul moldovenilor, a decis să-l demită pe Liviu Ciobotariu (53 de ani), din cauza unor neînțelegeri.

Leo Grozavu, prezentat oficial la FC Botoșani

Tehnicianul care a mai antrenat-o pe FC Botoșani în trei perioade diferite a fost prezentat în mod oficial.

„Suntem încântați să anunțăm numirea lui Leo Grozavu în funcția de antrenor principal al FC Botoșani. În vârstă de 57 de ani, noul tehnician, care a semnat cu „roș-alb-albaștrii” pe o perioadă de doi ani și șase luni are o carieră impresionantă și o experiență vastă, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Ca jucător, Leo Grozavu are două prezențe în naționala României, ambele bifate în 1994. La nivel de cluburi, Leo a jucat în țară pentru Maramureș Baia Mare (1988–1992), Dinamo București (1992–1998), Ceahlăul Piatra-Neamț (1998–2000) și (2002–2003), iar în străinătate pentru nemții de la FC Saarbrücken (2000-2002).

Ca antrenor, Leo Grozavu le-a pregătit pe FC Zalău, U Cluj, FC Baia Mare, FC Vaslui (n.r. secund al lui Viorel Moldovan), Academia Gheorghe Hagi, Luceafărul Oradea, Gaz Metan Mediaș, Petrolul Ploiești, Sepsi OSK, Poli Iași și FC Botoșani.

Va fi al patrulea mandat pentru Leo pe banca roș-alb-albaștrilor, precedentele fiind în perioadele 1 iulie 2007 – 23 noiembrie 2008, 6 ianuarie 2014 – 14 septembrie 2015 și 6 aprilie 2016 – 5 iunie 2017.

Mult succes Leo Grozavu în acest nou mandat pe banca FC Botoșani!”, a fost mesajul postat pe site-ul oficial al clubului.

Leo Grozavu: „E nevoie de muncă și unitate”

În aceeași zi în care a fost prezentat, Grozavu a susținut și conferința de presă premergătoare duelului cu CFR Cluj și a oferit și o primă reacție, cu privire la revenirea sa pe banca tehnică a moldovenilor.

„În primul rând, am revenit cu gânduri de bine, cunoaștem cu toții situația. Ne-am înhămat la treabă, timpul a fost foarte scurt, dar cu încredere, cu speranță că lucrurile vor merge spre bine.

Am mare încredere în potențialul jucătorilor care sunt aici. Am analizat, chiar dacă în viteză, dar am analizat șansele noastre de a ne îndeplini obiectivul și cred că se poate. E nevoie de muncă, susținere și unitate.”

Staff-ul pe care îl va avea la dispoziție Leo Grozavu la FC Botoșani:

Andrei Patache – antrenor secund

Alin Bordeanu – antrenor portari

Ovidiu Chiribici – preparator fizic

Vasile Gheorghe – preparator fizic

Leo Grozavu, înainte de meciul cu CFR Cluj: „O echipă care nu mai are nevoie de nicio prezentare”

Noul antrenor al molodvenilor a fost întrebat și despre partida cu echipa antrenată de Dan Petrescu.

FC Botoșani - CFR Cluj va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, duminică, cu începere de la ora 18:00

„CFR e o echipă care nu mai are nevoie de nicio prezentare, o echipă robustă cu un antrenor cu foarte mare experiență.

Cu siguranță că va fi o replică la cel mai înalt nivel, dar mi-aș dori să se repete istoria de anul trecut, când în primul meci din an a venit tot CFR și rezultatul a fost favorabil nouă (n.r. 1-0 pentru FC Botoșani)”, a mai spus Leo Grozavu.