„Messi are creierul lui Einstein” Fost internațional argentinian expune diferența dintre Leo și toți ceilalți fotbaliști
Messi și mingea pe care a controlat-o ca nimeni altul. Foto: Imago
Campionate

„Messi are creierul lui Einstein” Fost internațional argentinian expune diferența dintre Leo și toți ceilalți fotbaliști

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 16:48
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 16:48
  • Leo Messi s-a retras după 21 de ani de la naționala Argentinei. Simbol al fotbalului mondial. 
  • Papu Gomez l-a descris într-un mod special: „Creierul lui funcționează mult mai repede”. 
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Retragerea internațională a lui Leo Messi, ultimul său meci la selecționata albiceleste, 3-0 cu Benin, a făcut înconjurul lumii.

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Încă un gol și încă două pase decisive în tricoul Argentinei. Are 208 selecții, 126 de reușite și 69 de assisturi.

„Messi e cel mai bun din toate timpurile”

Papu Gomez, 38 de ani, campion mondial alături de Messi în 2022, a spus ce l-a făcut diferit pe Leo de toți ceilalți jucători ai planetei, ai istoriei fotbalului. Mintea, dincolo de calitățile tehnice extraordinare.

Leo Messi, la ultimul meci pentru Argentina. Foto: Imago Leo Messi, la ultimul meci pentru Argentina. Foto: Imago
Leo Messi, la ultimul meci pentru Argentina. Foto: Imago

„O zi istorică, dar și tristă, pentru că Messi își ia adio de la națională. El este cel mai bun din toate timpurile”, a declarat fostul atacant al Atalantei și Sevillei în comentariul său pentru canalul kuweitian Sasha Sasha, citat de televiziunea argentiniană TyC Sports.

„Messi percepe ce se află în fața lui ca și cum totul s-ar mișca mai încet”

„Pentru mine, creierul lui Messi funcționează mult mai repede decât cel al unei persoane obișnuite.

Tehnic, există mii de jucători care nu-l pot egala în controlul mingii, viteză, pase, driblinguri. Dar creierul lui Messi... Este un geniu, un fenomen, ca Einstein sau Da Vinci”.

Are ceva în plus, mai mult decât o persoană obișnuită. Poate că în creierul lui, când joacă fotbal, percepe ce se află în față ca și cum totul s-ar mișca mai încet, datorită propriei viteze. Papu Gomez, ex-internațional argentinian

Ultimul meci al lui Messi pentru Argentina

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Leo Messi argentina papu gomez Einstein
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