„Și-au depășit limitele” Ioan Ovidiu Sabău, încântat după U Cluj - CFR Cluj, scor 1-0

U Cluj - CFR Cluj, scor 1-0. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a analizat evoluția echipei sale, după victoria din derby-ul Clujului.

U Cluj s-a impus prin golul marcat de Vladislav Blănuță, în minutul 43.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul Universității Cluj, a făcut analiza victoriei cu rivala CFR Cluj, în cadrul flash-interviului de după meci. Partida a contat pentru etapa a doua a play-off-ului.

Ioan Ovidiu Sabău, după 1-0 cu CFR Cluj: „O victorie muncită"

„E foarte important ca am reușit să ne facem fanii fericiți. E o victorie municită, echipa a fost bine organizată azi.

Aceste meciuri sunt pline de tensiune, teamă și emoție. Vreau să le mulțumesc fanilor că au venit în număr mare la stadion și ne-au susținut.

Astăzi am câștigat în primul rând cu dorință, iar fotbalul te răsplătește atunci când muncești. Desigur, am avut și șansă, dar am avut și noi destule ocazii care se puteau transforma în situații mari de gol. Merită să fie felicitați jucătorii, astăzi și-au depășit limitele.

Suntem pe final de campionat, a apărut oboseala, astăzi au fost 4, 5 jucători importanți care nu au putut evolua. Mă bucur mult pentru fani și pentru tot ce înseamnă acest club”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la Prima Sport.

3 victorii are U Cluj contra CFR-ului în acest sezon

Ioan Ovidiu Sabău, despre meciul cu FCSB: „Un adversar bun”

Ioan Ovidiu Sabău a prefațat partida din etapa următoare a play-out-ului, meci în care U Cluj se va deplasa la București pentru meciul cu FCSB.

„FCSB este un adversar bun, e important să ne recuperăm bine după acest meci, pentru că avem destule probleme. Probabil că va trebui să improvizez și să mă descurc cu ce am la dispoziție în acel moment.

E un clasament strâns, ne dorim să luptăm pentru primele 3 locuri, este un obiectiv realist și cred că am putea face asta. E o experiență și pentru mine, pentru jucători, pentru suporteri. Doar așa crești, jucând în play-off cu adversari puternici”, a adăugat Ioan Ovidiu Sabău.

FOTO Atmosferă superbă la derby-ul Clujului