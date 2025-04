„La noi vorbesc trofeele” Adrian Păun, frustrat după înfrângerea din derby, dar încrezător pentru titlu: „Mereu ne-am ridicat când a fost greu”

Cu această înfrângere, formația din Gruia a ratat șansa de a urca pe primul loc la finalul etapei #2 din play-off.

„Am dominat din toate punctele de vedere, doar pe tabelă nu. Asta e, e greu să mi găsesc cuvintele. E a treia înfrângere cu ei, dar prefer să pierd, să mai pierdem încă o dată, și să luam campionatul.

La noi vorbesc trofeele. La final, când tragi linie, avem 8 campionate, mergem cu capul în sus.

Într-adevăr, e o înfrângere usturătoare pentru suporteri, pentru familiile noastre, știu că suferă, suferim și noi, dar n-am pierdut nimic. Trebuie să ținem capul sus, întotdeauna ne-am ridicat când ne-a fost mai greu!

Poate la finalizare, acolo e singurul lucru unde pot să reproșez ceva, în rest, i-am dominat din toate punctele de vedere acasă la ei, nu-mi dau seama dacă am mai dominat astfel un meci, în ultimul timp.

Mai este mult până la final, mai sunt multe meciuri, sunt supărat. Îmi pare rău pentru suporterii noștri, i-am simțit alături de noi, dar mai este mult până departe”, a declarat Păun după meci, la Prima Sport.

8 titluri

plus 4 Cupe ale României și 4 Supercupe are CFR. U Cluj are o Cupă