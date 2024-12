FCSB - FC Botoșani 2-1. Liviu Ciobotariu (53 de ani) s-a arătat dezamăgit de atitudinea elevilor săi, care au abordat temător jocul de pe Arena Națională.

Tehnicianul oaspeților și-a criticat jucătorii pentru evoluția în fața campioanei, reproșându-le mingile pierdute foarte ușor și teama față de adversar.

FCSB - FC Botoșani 2-1. Liviu Ciobotariu: „Sunt foarte multe de reproșat”

„Sunt foarte multe lucruri de reproșat. În primul rând, faptul că am început foarte slab jocul, foarte temători, fără curaj, fără agresivitate, fără personalitate. Am pierdut cu mare ușurință mingile, n-am pasat nici în față, nici în lateral.

E adevărat că adversarul ne-a pus în dificultate în prima repriză, am spus și la începutul jocului, dar am început foarte slab, trebuia să acoperim mult mai mult zonele, dar n-am avut agresivitatea necesară.

Noi am studiat adversarul, mai ales că am jucat cu ei acum 3 săptămâni, știam că dacă n-au spații vor juca în spate, dar iată că totuși am primit gol.

Bîrligea, dacă-i dai spațiu, e foarte greu să-l oprești. Pe final ne-am trezit puțin, dar poate pentru că era 2-1 și FCSB a stat și ne-a așteptat puțin”, a declarat Liviu Ciobotariu, după meci, pentru Digi Sport.

Liviu Ciobotariu: „Ăsta e nivelul nostru, trebuie să recunosc”

Antrenorul celor de la Botoșani a făcut o paralelă cu meciul tur, câștigat de echipa sa, și a vorbit despre echipele care se bat în fruntea clasamentului.

„Ăsta e nivelul nostru, trebuie să recunosc, trebuie să ne pregătim mai bine, ne așteaptă o partidă importantă, cu Hermannstadt.

Cu siguranță a fost o surpriză pentru toată lumea că am reușit să câștigăm meciul de la Botoșani, acolo a fost alta situația, terenul a fost cum a fost, echipa mea a avut atitudine, de data asta n-am reușit lucrul ăsta și sunt dezamăgit de acest aspect.

Mi se pare că FCSB joacă foarte bine, pasează foarte bine, găsesc spații, au mijlocași foarte mobili, foarte tehnici, este o echipă foarte bună, dar am jucat și cu Dinamo și mie se pare o echipă bună, la fel și Craiova.

Nu pot să spun care e cea mai bună, suntem la jumătatea campionatului, să zic așa, în orice moment se pot schimba lucrurile în clasament”, a mai adăugat Ciobotariu.