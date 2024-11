Dinamo - CFR 1-1. Louis Munteanu (22 de ani) a vorbit despre faza controversată de la golul pe care l-a marcat la finalul primei reprize.

Atacantul a explicat de ce a cerut schimbarea în minutul 78.

Dinamo și CFR au remizat în cel de-al doilea meci al etapei cu numărul 16 din Liga 1 și rămân, momentan, pe aceleași poziții în clasament.

Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu: „L-am împins doar ca să-l sperii”

Atacantul clujenilor a explicat ce s-a întâmplat la golul marcat de el în prelungirile primei reprize, în duelul cu adversarul și la ciocnirea dintre Golubovic și Boateng, dar și despre faptul că a fost schimbat pe finalul meciului.

„Un meci greu, cu un adversar dificil, cred că nu a pierdut niciun meci acasă (n.r. - a pierdut cu FCSB, 0-2). În primă fază a crezut că l-am împins pe fundaș, dar nu. L-am împins, dar doar puțin, să-l sperii”, a declarat Louis Munteanu, potrivit digisport.ro.

Cât despre accidentare, Munteanu a spus: „ Nu e grav, am avut toată săptămâna probleme cu spatele și nu am mai stat, am ieșit ”.

VIDEO. Dinamo - CFR Cluj: faza confuză de la golul lui Munteanu

Louis Munteanu: „Nu mă gândesc la transfer”

Vârful celor de la CFR a declarat că nu se gândește la un posibil transfer și se concentrează total doar pe jocul de club.

„La pauză ne-a spus Mister ce să facem, am avut o repriză a doua mai bună, se putea mai bine de atât. De ce să nu fiu concentrat la CFR? Nu e perioadă de transferuri. Ce pot să spun?

Sunt aici de puțin timp, îmi fac treaba, nu mă gândesc la transfer momentan, nu mai pun botul la ce se scrie. Vrem să fim în play-off și vom vedea, ne vom seta un nou obiectiv”, a mai spus Munteanu după meci.