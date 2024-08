Dorit în această vară de Rapid și FCSB, Louis Munteanu (22 de ani) a ajuns în cele din urmă la CFR Cluj.

Fostul atacant al Fiorentinei a făcut lumină în cazul transferului său la echipa din Gruia și a dezvăluit de ce nu a ajuns la FCSB.

Atacantul în vârstă de 22 de ani a debutat pentru ardeleni în derby-ul cu U, pierdut de CFR Cluj, scor 2-3, pe teren propriu.

Louis Munteanu, dezvăluiri despre transferul la CFR Cluj

Munteanu a spus cum l-a convins Neluțu Varga să semneze cu CFR Cluj. De altfel, atacantul este convins că poate da același randament la CFR cum se întâmpla pe vremea când evolua pentru Farul.

„Cu siguranță o să am evoluții bune, așa cum am avut și în aceste sezoane. (n.r. De ce ai ajuns la CFR Cluj?) Pentru că CFR Cluj m-a dorit cel mai mult.

Când am auzit ce ofertă au făcut și cum s-au comportat cu mine toți de aici înainte să vin și cum au vorbit, am spus că aici este locul meu și voi da 100% pentru această echipă.

Când am văzut oferta lor, vă dați seama că am spus din prima «Da». Nu a depins doar de mine. Ei au plătit cel mai mult și așa cum am mai spus mă simt foarte bine aici și cu siguranță o să am evoluții foarte bune aici.

Și el (n.r. Nelu Varga) a fost un factor principal, pot spune. Am simțit cu adevărat că mă dorește aici. Am vorbit cu el, mi-a spus ce planuri are cu mine. Chiar mi-a făcut plăcere”, a declarat Louis Munteanu pentru fanatik.ro.

Louis Munteanu: „Gigi Becali mi-a dat telefoane, dar nu i-am răspuns”

Atacantul a subliniat că a fost dorit mai mult de CFR Cluj. Totodată, Louis Munteanu a dezvăluit că a fost sunat de Gigi Becali în mai multe rânduri, dar a ales să nu îi răspundă patronului roș-albaștrilor.

„FCSB, în primul rând, nici nu a plătit bani pentru transfer, nu ca cei de la CFR Cluj. Oferta CFR-ului a fost mult mai mare.

Gigi Becali mi-a dat telefoane în urmă cu ceva timp, dar nu i-am răspuns . Sunt jucător profesionist, atât”, a adăugat Munteanu pentru sursa citată.