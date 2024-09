Girona, elogiată de Luis Enrique Antrenorul lui PSG, după victoria chinuită din Liga Campionilor : „A fost mai rău decât o naștere”

PSG - GIRONA 1-0. Luis Enrique (54 de ani), antrenorul campioanei Franței, a explicat într-un mod inedit cât de dificil a fost meciul câștigat la limită în Liga Campionilor, scor 1-0, pe Parc des Princes.

PSG a avut numeroase ocazii în partida cu Girona, revelația sezonului precedent din La Liga (n.r. - a terminat pe locul 3), însă victoria a venit abia în minutul 90, după gafa uriașă comisă de portarul Paulo Gazzaniga (32 de ani), care a scăpat mingea printre picioare.

PSG - GIRONA 1-0. Luis Enrique: „Am meritat victoria”

La conferința de presă, Luis Enrique s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale și a explicat că PSG a avut în față un adversar de calitate.

„Am văzut de ce Girona a reușit să se califice în Liga Campionilor. De ce a fost lider în La Liga atât de mult timp. E o echipă foarte dură și s-a apărat bine. Ne-am chinuit să ne creăm ocazii clare, dar am meritat victoria.

Jucătorii mei au arătat același spirit în ultimele luni. Nimeni nu renunță până la sfârșit. Am marcat în ultimele minute, ceea ce ne-a dat un răgaz.

Obiectivul nostru este să progresăm. Dacă vorbim despre merite, cred că am meritat să câștigăm”, a spus Luis Enrique la Canal Plus, potrivit marca.com.

Luis Enrique, despre cât de greu a fost meciul cu Girona: „Mai rău decât o naștere”

Antrenorul lui PSG a comparat meciul cu Girona cu o naștere: „A fost chiar mai rău”.

„A fost greu. I-am spus lui Míchel (n.r. - antrenor la Girona) că a fost mai rău decât o naștere, cu tot respectul. Cred că am fost superiori, dar Girona s-a învârtit în jurul nostru și ne-a amețit.

La pauză, am spus că dacă nu presăm vom suferi. Aveam obligația să câștigăm și a fost foarte greu. Îi felicit pe cei de la Girona.

Mi-a plăcut foarte mult a doua repriză. Ritmul tehnic și fizic a fost mult mai bun decât al celor de la Girona și am avut câteva ocazii clare. Puteam să marcăm, dar nu am făcut-o.

Când am crezut că vom termina la egalitate, a venit golul lui Nuno. Nu l-am văzut bine, dar am luat cele trei puncte. Fanii noștri nu s-au oprit până în minutul 95 și am luptat și noi până în minutul 95”, a mai spus tehnicianul spaniol.

26 de șuturi a avut PSG în meciul cu Girona. Doar 5 au fost pe poartă.

Luis Enrique, despre noul format al Ligii Campionilor: „Sunt multe necunoscute”

Liga Campionilor a intrat într-o nouă eră începând din acest sezon. Grupele au fost înlocuite de „Faza ligii”, iar Enrique spune că nu știe încă la ce să se aștepte.

„Nu cunoaștem amploarea acestei competiții cu acest format. Vom juca împotriva unor echipe care au programe mai ușor decât al nostru. De câte puncte vom avea nevoie? Sunt multe necunoscute care vor fi lămurite.

A fost vital să câștigăm astăzi. Nu doar pentru puncte, ci și pentru ceea ce generează într-o echipă ca a noastră, care vrea să ajungă cât mai departe în această competiție”, a afirmat Enrique.

Programul celor două echipe în Liga Campionilor:

PSG

1-0 vs Girona (acasă)

vs Arsenal (deplasare)

vs PSV Eindhoven (a)

vs Atletico Madrid (a)

vs Bayern Munchen (d)

vs Salzburg (d)

vs Manchester City (a)

vs Stuttgart (d)

Girona