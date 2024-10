Măldărășanu, ca și demis  Patronul Claudiu Rotar: „Cu Buzăul, era să scap telefonul din mână ”. Care este clauza despărțirii

Marius Mălădărșanu se va despărți de Hermannstadt după eșecul suferit sâmbătă seară, în deplasare, cu Gloria Buzău, scor 0-3

Măldărășanu a preluat echipa din Sibiu în urmă cu trei ani și mai avea contract până în iunie 2025

Etapa viitoare, sibienii joacă acasă cu Dinamo

Hermannstadt este fără victorie de cinci etape, dintre care ultimele sunt înfrângeri categorice, 1-4 cu Petrolul, 0-4 cu Sepsi și 0-3 cu Gloria Buzău.

Măldărășanu a enervat patronul. Claudiu Rotar: „Șapte schimbări în primul unsprezece?!"

Hermannstadt a pierdut clar la Buzău, scor 0-3, iar patronul Rotar și-a pierdut răbdarea cu antrenorul Marius Măldărășanu.

Claudiu Rotar a rămas stupefiat după ce a văzut echipa de start a Sibiului în meciul de la Buzău.

„Problema e la antrenor. Calitativ, echipa e mai bună decât sezonul trecut. Dovadă că am bătut campioana, FCSB, iar pe Poli Iași am spulberat-o, le-am dat șase. Acum, am ajuns să luăm goluri cu nemiluita.

Senzația mea este că el a pierdut echipa. A scăpat-o de sub control, deciziile lui nu mai au efect. Înaintea meciului cu Gloria, când am văzut echipa, era să scap telefonul din mână, vă spun sincer.

Șase schimbări în primul unsprezece? Jumătate de echipă? Tocmai el, care nu e adeptul schimbărilor masive și merge mult pe omogenitate?! La ce au ajutat? A, da, n-am mai luat patru goluri, ci trei, a declarat Claudiu Rotar pentru gsp.ro.

10.000 euro net este salariul lunar pe care îl încasează Marius Măldărășanu la Hermannstadt

Mălădărșanu, poftit să demisioneze: „Ar fi culmea să îi mai dăm și bani”

După meciul de la Buzău, Marius Măldărășanu a evitat să discute despre o eventuală despărțire, însă patronul îi cere demisia de onoare.

50.000 de euro trebuie să primească Măldărășanu dacă va fi dat afara de la Sibiu

„ Dacă există onoare, ar trebui să-și dea demisia .

Ar fi culmea ca după asemenea rezultate să-i mai dăm și bani. Cum spuneam, este o chestiune de onoare”, a declarat Claudiu Rotar pentru sursa citată.