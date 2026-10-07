Baciu pleacă din țară? Fostul antrenor de la FCSB ar avea două oferte importante  pe masă +102 foto
Marius Baciu
Superliga

Baciu pleacă din țară? Fostul antrenor de la FCSB ar avea două oferte importante pe masă

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 18:02
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 18:02
  • Marius Baciu (51 de ani) ar fi primit două oferte importante la aproximativ două săptămâni distanță de la despărțirea de FCSB.
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Tehnicianul a fost demis de clubul patronat de Gigi Becali la finalul lunii septembrie, iar până în prezent nu a preluat o altă echipă.

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Marius Baciu, oferte din Cipru și Maroc

Imediat după plecarea de la FCSB, au apărut informații conform cărora antrenorul ar fi dorit de primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, pentru preluarea academiei clubului CS Oxigen, a cărui primă echipă evoluează în Liga 3.

Acum, Marius Baciu ar fi dorit de o formație din prima ligă a Marocului, iar negocierile s-ar afla în desfășurare, informează digisport.ro.

Totodată, o altă grupare din Cipru, tot din primul eșalon, s-ar fi interesat de serviciile tehnicianului.

15 partide
a rezistat Marius Baciu pe banca celor de la FCSB, cu un bilanț de 6 victorii, 3 egaluri și 6 eșecuri

Cu Baciu pe bancă, FCSB a ratat și calificarea în turul trei al Conference League, fiind eliminată rușinos de FK Auda, scor 3-7 la general.

Ultimul meci al lui Baciu pe banca roș-albaștrilor a fost cu U Craiova, în etapa 10 din Superliga. Oltenii s-au impus categoric, scor 5-0.

U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpeg
U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (7).jpeg

Galerie foto (102 imagini)

U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro U Craiova - FCSB, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg
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Baciu a fost înlocuit rapid de la Laurențiu Reghecampf, antrenor care a mai pregătit FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

Primul meci al noului tehnician va fi sâmbătă, 10 octombrie, de la 21:30, contra celor de la Oțelul Galați.

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