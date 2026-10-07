Sprijin pentru Burleanu Marius Șumudică sare în apărarea șefului FRF: „Cu ce e vinovat? Nu trebuie să plece nici peste 10 ani!”

Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul echipei CFR Cluj, și-a exprimat susținerea pentru Răzvan Burleanu (42 de ani), după toate criticile pe care șeful FRF le-a primit în ultima perioadă.

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României a pierdut patru meciuri consecutive în startul actualei ediții a Ligii Națiunilor, iar o parte dintre fani și mai multe voci importante din fotbal consideră că Burleanu este principalul vinovat pentru aceste rezultate.

Marius Șumudică, sprijin pentru Răzvan Burleanu: „Cu ce e de vină?”

Marius Șumudică nu este de acord cu toate criticile primite de președintele FRF, mai ales după numirile lui Mircea Lucescu și Gică Hagi pe banca naționalei, doi dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc.

„Nu sunt de acord cu criticile aduse Federaţiei şi celor care lucrează acolo. Nu ştiu cu ce e devină domnul Burleanu, domnul Stoichiţă. Tot văd şi citesc că să plece Burleanu, pe toate site-urile, la toate emisiunile, să plece Stoichiţă.

N-am niciun parti-pris (n.r. - părere preconcepută) cu oamenii ăştia, nu stau să le fac eu campanie. Adică eu conduc, preşedintele FRF, aţi vrut să-l aducem pe Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor al României din punctul meu de vedere, l-am adus pe Mircea Lucescu, da?

L-aţi vrut pe Hagi, toată lumea, «Generaţia de Aur», să vină Hagi, să facem, să dregem. L-am adus pe Hagi. Acuma cu ce e de vină Burleanu?

Cu ce e de vină Stoichiţă? Se duce Burleanu să-i spună pe cine să aducă la lot şi cu cine să evolueze?”, a spus Șumudică la Fanatik, citat de primasport.ro.

Marius Șumudică: „Burleanu nu trebuie să plece nici peste 10 ani de la Federaţie”

Marius Șumudică își dorește ca Răzvan Burleanu să rămână în funcția de președinte al FRF și după încheierea celui de-al patrulea mandat, în 2030.

„Din punctul meu de vedere, Burleanu nu trebuie să plece nici peste 10 ani de la Federaţie. Nu sunt ăla care dă cu trafaletul, spun ceea ce observ.

Hagi spune şi scoate în evidenţă faptul că la tineret s-au calificat în nu ştiu câţi ani, ceea ce ei n-au făcut-o pe vremea lui Mircea Sandu. Scoatem în evidenţă toate plusurile, iar minusurile le punem pe toate în spatele lui Burleanu? Nu sunt de acord”, a mai spus Șumudică.

Burleanu şi cu Stoichiţă trebuie să rămână la Federaţie. Au dovedit că au adus cei mai titraţi antrenori pe care i-a vrut lumea, media. Aţi vrut Lucescu, Lucescu, aţi vrut Hagi, Hagi. Cu ce e vinovat Burleanu? Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

La ultimul meci jucat de „tricolori”, 0-1 cu Suedia pe Arena Națională, fanii au protestat împotriva conducerii FRF și au scandat mai multe înjurături.

„FRF, m**e FRF” s-a auzit în repetate rânduri din peluză. Mai mulți suporteri au ridicat foi albe pe care era scris cu majuscule „FRF MAFIA”, iar printre ei au apărut două bannere cu portretele lui Burleanu și Bodeacu încadrate în câte o țintă roșie.

Protestele au continuat și în afara stadionului, după meci. Doi minori au afișat un banner cu un mesaj vulgar, chiar în fața zonei VIP: „M*** Burleanu”.

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