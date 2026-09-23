Baciu nu duce lipsă de oferte Antrenorul ar putea semna cu o nouă echipă imediat după despărțirea de FCSB

Marius Baciu (51 de ani) ar urma să ajungă la o înțelegere cu o nouă echipă, la scurt timp după despărțirea de FCSB.

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La doar 4 luni de la începutul mandatului, FCSB a anunțat astăzi încheierea colaborării cu Marius Baciu.

Laurențiu Reghecampf este omul ales de conducerea roș-albaștrilor pentru a-i lua locul acestuia.

Marius Baciu va pregăti academia echipei CS Oxigen

După nici 24 de ore de la despărțirea de FCSB, Marius Baciu ar fi fost ofertat de Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din București, pentru a fi angajat în cadrul CS Oxigen.

Clubul, care este susținut de primărie, este înființat în acest an după ce a preluat Daco-Getica. CS Oxigen se axează pe academia de copii și juniori, dar are și echipă în Liga 3.

Marius Baciu ar fi dispus să accepte oferta lui Hopincă și ar urma să pregătească academia clubului. Un răspuns final va fi dat săptămâna aceasta, anunță prosport.ro.

Tehnicianul ar mai fi fost dorit și de o echipă din liga a treia din Franța, dar nu la seniori, ci în cadrul academiei clubului.

La CS Oxigen, Marius Baciu ar putea fi coleg cu Toni Petrea, și el fost antrenor la FCSB, dar și cu Bogdan Lobonț, fostul portar al naționalei României, care este consilier în cadrul clubului.

15 meciuri a rezistat Marius Baciu pe banca FCSB. Sub comanda sa, echipa a avut un bilanț de 6 victorii, 3 remize și 6 înfrângeri

Cu Baciu pe bancă, FCSB a ratat și calificarea în Conference League, fiind eliminată rușinos de FK Auda, scor 3-7 la general.

Ultimul meci al lui Baciu pe banca roș-albaștrilor a fost cu U Craiova, în etapa 10 din Superliga. Oltenii s-au impus categoric cu scorul de 5-0.

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