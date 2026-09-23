Baciu, OUT de la FCSB Clubul a anunțat oficial despărțirea după doar patru luni     +102 foto
Marius Baciu. Foto: Imago
Superliga

Baciu, OUT de la FCSB Clubul a anunțat oficial despărțirea după doar patru luni

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 13:46
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 13:46
  • Marius Baciu (51 de ani) nu mai este antrenorul FCSB.
  • Clubul a anunțat oficial despărțirea de tehnicianul instalat în luna mai, după un mandat de aproximativ patru luni.
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Cu Baciu pe bancă, FCSB a disputat 15 meciuri în toate competițiile: 6 victorii, 3 remize și 6 înfrângeri.

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FCSB s-a despărțit de Marius Baciu

„Mulțumim, Marius Baciu! FCSB anunță rezilierea contractului cu antrenorul Marius Baciu, care a pregătit echipa noastră începând cu luna mai a acestui an.

Odată cu tehnicianul, vor părăsi echipa și colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.

Clubul nostru le mulțumește tuturor pentru efortul depus în această perioadă și le urează mult succes în continuare!”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

Situația lui Marius Baciu devenise incertă încă înaintea meciului cu Universitatea Craiova (0-5).

Gigi Becali îi ceruse să obțină minimum patru puncte din partidele cu Petrolul și Craiova pentru a continua pe banca FCSB. După 2-2 cu ploieștenii, tehnicianul avea nevoie de victorie în Bănie pentru a-și atinge obiectivul.

FCSB a pierdut însă categoric, scor 0-5, iar Baciu a încheiat seria de două meciuri cu un singur punct din cele patru cerute. După partidă, Gigi Becali a anunțat că antrenorul trebuie să plece.

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Cu Baciu pe bancă, FCSB a ratat și calificarea în Conference League, fiind eliminată de FK Auda, scor 3-7 la general.

Gigi Becali a ajuns la un acord cu Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este omul ales de conducerea FCSB pentru a-i lua locul lui Marius Baciu.

Mihai Stoica a anunțat că înțelegerea că acesta ar urma să conducă primul antrenament joi.

Acesta a mai condus-o pe FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

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