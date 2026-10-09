„Am cedat presiunii” Marius Niculae, noi explicații după imaginile cu Nicu Gheară: „Nu am crezut că este ceva ieșit din comun”

Marius Niculae (45 de ani), directorul sportiv al reprezentativei U21 a României, a oferit noi explicații despre întâlnirea din Ibiza care a generat controverse înaintea partidei cu Spania U21.

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Alături de Costin Curelea, selecționerul echipei naționale de tineret, de secundul său, dar și de mai mulți angajați ai FRF, „Săgeată” a participat la o cină cu Nicu Gheară, un personaj controversat, la care s-a consumat și alcool.

Marius Niculae, noi explicații după imaginile cu Nicu Gheară: „Nu am crezut că este ceva ieșit din comun”

Joi, fostul atacant afirma pentru GOLAZO.ro: „A fost înainte de meci, nu văd nimic rău ca după program să stăm la o masă, atâta tot”.

Acum, Niculae a venit cu noi explicații și susține că a cedat că a cedat insistențelor:

„Am crezut că nu e nimic ieșit din comun. Nici n-am stat foarte mult de altfel, eram supărați după înfrângerea cu Finlanda. În ziua în care am ajuns în Spania am avut masa, odihnă, antrenament, apoi o oră liberă seară.

Era de evitat lucrul acesta, dar la insistențele prietenilor, «Haide, haide!», am cedat presiunilor și nu am crezut că este ceva ieșit din comun.

Era și Sânmărtean, mai erau oameni din staff. Va fi o anchetă conform regulilor interne, se va verifica dacă am fost în timpul liber sau în timpul programului. Se va analiza și vom afla”, a declarat directorul sportiv al reprezentativei U21 a României la emisiunea „Liga DigiSport”.

Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)

FRF va demara o anchetă

GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere din partea Federației Române de Fotbal cu privire la situația semnalată. Forul condus de Răzvan Burleanu a anunțat că va demara o anchetă.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Federația Română de Fotbal precizează următoarele:

Federația Română de Fotbal privește cu maximă îngrijorare și fermitate situația semnalată. Poziția instituției este una clară și fără echivoc: părăsirea programului oficial al reprezentativei pe durata unei acțiuni a loturilor naționale reprezintă o abatere disciplinară și o lipsă de profesionalism. Astfel de acțiuni sunt total incompatibile cu standardele de rigoare, responsabilitate și conduită pe care FRF le pretinde din partea întregului personal.

Astfel de acțiuni sunt total incompatibile cu standardele de rigoare, responsabilitate și conduită pe care FRF le pretinde din partea întregului personal. FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară strict și de un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților și membrilor staff-urilor loturilor naționale . Profesionalismul, disciplina și conduita etică ireproșabilă reprezintă principii fundamentale care ghidează întreaga activitate a instituției și de la care nu se acceptă nicio abatere.

. Profesionalismul, disciplina și conduita etică ireproșabilă reprezintă principii fundamentale care ghidează întreaga activitate a instituției și de la care nu se acceptă nicio abatere. Având în vedere natura aspectelor semnalate, FRF consideră necesară demararea unei anchete interne, în conformitate cu procedurile și reglementările în vigoare, urmând să fie luate măsurile care se impun”.

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