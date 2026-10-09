„Am greșit acceptând invitația” Costin Curelea, prima reacție după imaginile cu Nicu Gheară: „Scurtă întâlnire cu niște români”
Selecționerul U21 Costin Curelea a oferit explicații despre întâlnirea din Ibiza, cu Nicu Gheară (fotomontaj GOLAZO.ro)
Nationala

„Am greșit acceptând invitația” Costin Curelea, prima reacție după imaginile cu Nicu Gheară: „Scurtă întâlnire cu niște români”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 15:31
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 15:33
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Curelea susține că nu a fost vorba despre o petrecere, ci despre o cină de scurtă durată.

Selecționerul și-a asumat însă decizia de a accepta invitația, recunoscând că a greșit.

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Costin Curelea: „Cel care a fost contactat a fost Marius Niculae”

Tehnicianul a precizat că invitația fusese făcută înaintea reunirii lotului, iar întâlnirea propriu-zisă a avut loc după sosirea delegației în Spania.

„Invitația a fost făcută înainte de reunirea echipei, în momentul în care s-a aflat că vom juca în Ibiza. La acel moment, nu am spus nici da, nici nu. Se întâmplă frecvent să fim contactați de români înaintea meciurilor pe care le disputăm în străinătate.

Ulterior, înaintea meciului cu Finlanda, s-a insistat asupra acestei întâlniri și am spus că este posibil să ne vedem. Cel care a fost contactat direct a fost Marius”, a declarat Costin Curelea, conform digisport.ro.

Antrenorul a oferit detalii despre programul delegației în ziua în care a avut loc întâlnirea.

„Duminică, am ajuns la hotel după-amiaza, în urma unei călătorii de aproximativ 12 ore. Echipa s-a odihnit două ore, iar spre seară am avut un antrenament. După cină, am decis să le ofer jucătorilor o oră liberă, în care să poată ieși la plimbare. Nu au fost singuri, ci au fost însoțiți de colegii mei și de ceilalți membri ai staffului.

În ceea ce mă privește, eu, Marius, Ionuț și Iulian am acceptat, în cele din urmă, invitația la cină. Nu cred că am stat mai mult de jumătate de oră, după care ne-am întors la hotel.

Vreau să subliniez că nu a fost vorba despre o petrecere și nici nu s-a consumat alcool în cantitățile care ar putea fi sugerate de acea fotografie. Persoanele respective erau deja la masă în momentul în care am ajuns noi. Cei care mă cunosc știu că nu consum alcool.

Am stat puțin de vorbă, am făcut câteva fotografii și ne-am întors la hotel la scurt timp după ce revenise și echipa”.

Costin Curelea: „Am greșit acceptând invitația”

Curelea a recunoscut că acceptarea invitației a fost o greșeală, raportat la contextul în care se afla echipa națională.

„Privind acum modul în care a fost preluată și interpretată această informație, înțeleg că am greșit acceptând invitația. Chiar dacă intenția noastră a fost una simplă, aceea de a avea o scurtă întâlnire cu niște români, îmi dau seama că, în contextul în care ne aflam, lucrurile puteau fi interpretate diferit. Îmi asum această greșeală.

Vreau însă să clarific un lucru: nu a fost o petrecere, ci o întâlnire scurtă, atât. Regret că s-a ajuns în această situație și consider că este important să prezint lucrurile așa cum s-au întâmplat”.

Federația Română de Fotbal a anunțat că va demara o anchetă internă pentru a verifica circumstanțele întâlnirii și eventualele abateri disciplinare.

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