Scene șocante la juniori Fost jucător în Liga 1, acum antrenor, surprins în timp ce strânge de gât un copil, după o eroare banală
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Diverse

Scene șocante la juniori Fost jucător în Liga 1, acum antrenor, surprins în timp ce strânge de gât un copil, după o eroare banală

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 16:50
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 17:02
  • Mihăiță Lungu (55 de ani), antrenorul echipei Standard Vaslui, a recurs la un gest șocant în timpul meciului ACS Husana Huși, la juniori.
  • Tehnicianul și-a strâns de gât un jucător dintr-un motiv inexplicabil! Detalii, mai jos.
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Mihăiță Lungu, fost jucător la Gloria Bistrița în primul eșalon din România, s-a enervat atât tare pe un jucător de la echipa sa încât a ales să-l pedepsească într-un mod teribil.

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Mihăiță Lungu și-a sugrumat un jucător după o eroare în meciul cu ACS Husana Huși

Meciul din etapa 4 din campionatul județean U14 a fost marcat de un eveniment șocant care l-a avut în prim-plan pe Mihăiță Lungu.

Tehnicianul și-a chemat jucătorii la marginea terenului și a apucat de gât un copil, pe care l-a ridicat mult deasupra gazonului. Totul s-a întâmplat sub privirile celorlalți mici fotbaliști, anunță vremeanoua.ro.

Incidentul a fost surprins de camerele foto. Sursa: vremeanoua.ro Incidentul a fost surprins de camerele foto. Sursa: vremeanoua.ro
Incidentul a fost surprins de camerele foto. Sursa: vremeanoua.ro

Și totul s-a întâmplat dintr-un motiv banal. Mihăiță Lungu ar fi recurs la acest gest șocant din cauza unei pase greșite a elevului său, lucru care l-a enervat la culme pe antrenor.

Nu este prima dată când Lungu are o astfel de ieșire nervoasă, potrivit sursei citate. În urmă cu puțin timp, tot în cadrul unei partide disputate în campionatul de juniori, tehnicianul ar fi agresat un arbitru.

Mihăiță Lungu s-a format ca fotbalist la CSS Vaslui, iar apoi a evoluat în ligile inferioare pentru Viitorul Vaslui, Marvas Vaslui, Cetatea Târgu Neamț sau Unirea Dej.

A bifat și prezențe în Liga 1 pentru Gloria Bistrița. A debutat în prima divizie pe 21 august 1994. S-a remarcat în septembrie 1994, atunci când a marcat golul victoriei într-o partidă cu Real Zaragoza din primul tur al Cupei Cupelor. Partida de atunci a fost câștigată de Gloria Bistrița cu 2-1.

Este antrenorul echipei Standard Vaslui din septembrie 2025.

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