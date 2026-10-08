Șumudică, atac la selecționer VIDEO. Antrenorul lui CFR Cluj a răbufnit: „Nu-mi place să fie luat de prost clubul unde antrenez” +10 foto
Marius Șumudică/ Foto: captură VIDEO Youtube @CFR Cluj
Superliga

Șumudică, atac la selecționer VIDEO. Antrenorul lui CFR Cluj a răbufnit: „Nu-mi place să fie luat de prost clubul unde antrenez”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 11:31
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 12:05
  • Marius Șumudică (55 de ani) pregătește restanța CFR - U Cluj și a răbufnit la adresa lui Costin Curelea (42 de ani), selecționerul României U21.
  • CFR Cluj - U Cluj se joacă de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Naționala de tineret a ratat calificarea la Euro 2027, după 0-2 cu Finlanda U21 la Târgoviște, și nu va fi prezentă la turneul final, unde a participat timp de 4 ediții consecutive.

De asemenea, în ultimul meci al grupei „tricolorii” mici au suferit o înfrângere categorică, scor 1-7 cu Spania.

„A ucis Steaua” Reacții acide după prelungirea procesului de 37 de milioane de euro dintre CSA și FCSB: „Vom recupera suma”
Citește și
„A ucis Steaua” Reacții acide după prelungirea procesului de 37 de milioane de euro dintre CSA și FCSB: „Vom recupera suma”
Citește mai mult
„A ucis Steaua” Reacții acide după prelungirea procesului de 37 de milioane de euro dintre CSA și FCSB: „Vom recupera suma”

Marius Șumudică, atac la adresa lui Costin Curelea: „Nu-mi place să fie luat de prost clubul unde eu antrenez”

La acțiunea selecționatei U21 a fost convocat și Lorenzo Biliboc (19 ani), jucătorul celor de la CFR Cluj, care a fost folosit 45 de minute, în a doua repriză a duelului cu Spania.

Acest lucru l-a nemulțumit foarte tare pe Șumudică. Antrenorul ardelenilor a lansat un atac fără menajamente la adresa lui Costin Curelea pentru modul în care a gestionat situația elevului său.

„La meciul cu U Cluj nu-l vom avea pe Biliboc , este o pierdere pentru noi. Ajunge joi dimineață, vreau să-l las să se odihnească și, cu siguranță, nu va fi în primii 11.

Dar eu n-am înțeles alegerea asta a domnului Curelea și n-am înțeles de ce, la jocul cu Finlanda, când cred că echipa națională avea nevoie de o victorie, Biliboc nu este folosit niciun minut.

Să nu-i dai niciun minut, în condițiile în care tu faci cinci schimbări?!

Consider că dacă îl bagi cu Spania, înseamnă că tu crezi în acest jucător, nu? Dar, mă rog, este strategia domnului Curelea ...”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

Antrenorul celor de la CFR Cluj a comparat situația lui Biliboc cu cea a lui Ștefan Lefter, portarul rivalei Universitatea Cluj.

„Portarul celor de la U Cluj, Lefter, a apărat cât a apărat (n.r. în meciul cu Finlanda), iar cu Spania s-a odihnit. Că selecționerul a folosit alți doi portari.

Codruț Sandu, săracul, a luat și el șapte goluri, l-au pus pe cel de la Farul rezervă, iar underul de la U Cluj s-a odihnit!

Lucrurile astea mie nu-mi plac și nu pot să sar peste ele! Nu pot, că ăsta e Șumudică. Adică sunt un tip care m-am așezat, un tip care știu cât mi-e plapuma, dar nu-mi place ca CFR-ul, nu Șumudică, deci clubul unde eu antrenez nu-mi place să fie luat de prost. Nu-mi place! Și nu pot să nu spun lucrurilor pe nume”.

  • În această stagiune, Lorenzo Biliboc a jucat 14 meciuri pentru CFR Cluj în toate competițiile și a marcat două goluri
1.500.000 de euro
este cota lui Lorenzo Biliboc, potrivit transfermarkt.com

FOTO. Spania - România 7-1

Spania U21 - România U21 FOTO frf (9).jpg
Spania U21 - România U21 FOTO frf (9).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Spania U21 - România U21 FOTO frf (1).jpg Spania U21 - România U21 FOTO frf (2).jpg Spania U21 - România U21 FOTO frf (3).jpg Spania U21 - România U21 FOTO frf (4).jpg Spania U21 - România U21 FOTO frf (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
CFR Cluj Marius Sumudica Costin Curelea romania u21
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:15
„Pe mine mă făcea lumea criminal” Mircea Sandu cere înlocuirea conducerii FRF, după dezastrul din Liga Națiunilor: „S-a ales praful”
„Pe mine mă făcea lumea criminal” Mircea Sandu cere înlocuirea conducerii FRF, după dezastrul din Liga Națiunilor: „S-a ales praful”
15:08
Zeci de milioane de euro! Suma incredibilă pe care a primit-o Christian Horner de la Red Bull, după a fost dat afară
Zeci de milioane de euro! Suma incredibilă pe care a primit-o Christian Horner de la Red Bull, după a fost dat afară
13:55
Reghe, atac la selecționer! Ce l-a nemulțumit pe antrenorul de la FCSB: „Nu mi se pare normal. Poate or fi și alte motive”
Reghe, atac la selecționer! Ce l-a nemulțumit pe antrenorul de la FCSB: „Nu mi se pare normal. Poate or fi și alte motive”
14:14
Mourinho iese la atac Portughezul, despre scandalurile Manchester City și Barcelona: „Doar dacă am noroc mai prind asta”
Mourinho iese la atac  Portughezul, despre scandalurile Manchester City și Barcelona: „Doar dacă am noroc mai prind asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Top stiri
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Nationala
08.10
FRF: „Demarăm anchetă!” GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Citește mai mult
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Superliga
08.10
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Citește mai mult
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Diverse
08.10
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Citește mai mult
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
VIDEO | Construcția mamut de sub Prelungirea Ghencea, îngropată la o adâncime de 7 metri. Bazinul de retenție cât trei piscine olimpice, peste care va fi un park &amp; ride
B365
05:29
VIDEO | Construcția mamut de sub Prelungirea Ghencea, îngropată la o adâncime de 7 metri. Bazinul de retenție cât trei piscine olimpice, peste care va fi un park & ride
Citește mai mult
VIDEO | Construcția mamut de sub Prelungirea Ghencea, îngropată la o adâncime de 7 metri. Bazinul de retenție cât trei piscine olimpice, peste care va fi un park &amp; ride

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share