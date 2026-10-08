Șumudică, atac la selecționer VIDEO. Antrenorul lui CFR Cluj a răbufnit: „Nu-mi place să fie luat de prost clubul unde antrenez”

Marius Șumudică (55 de ani) pregătește restanța CFR - U Cluj și a răbufnit la adresa lui Costin Curelea (42 de ani), selecționerul României U21.

CFR Cluj - U Cluj se joacă de la ora 20:30 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Naționala de tineret a ratat calificarea la Euro 2027, după 0-2 cu Finlanda U21 la Târgoviște, și nu va fi prezentă la turneul final, unde a participat timp de 4 ediții consecutive.

De asemenea, în ultimul meci al grupei „tricolorii” mici au suferit o înfrângere categorică, scor 1-7 cu Spania.

Marius Șumudică, atac la adresa lui Costin Curelea: „ Nu-mi place să fie luat de prost clubul unde eu antrenez”

La acțiunea selecționatei U21 a fost convocat și Lorenzo Biliboc (19 ani), jucătorul celor de la CFR Cluj, care a fost folosit 45 de minute, în a doua repriză a duelului cu Spania.

Acest lucru l-a nemulțumit foarte tare pe Șumudică. Antrenorul ardelenilor a lansat un atac fără menajamente la adresa lui Costin Curelea pentru modul în care a gestionat situația elevului său.

„La meciul cu U Cluj nu-l vom avea pe Biliboc , este o pierdere pentru noi. Ajunge joi dimineață, vreau să-l las să se odihnească și, cu siguranță, nu va fi în primii 11.

Dar eu n-am înțeles alegerea asta a domnului Curelea și n-am înțeles de ce, la jocul cu Finlanda, când cred că echipa națională avea nevoie de o victorie, Biliboc nu este folosit niciun minut.

Să nu-i dai niciun minut, în condițiile în care tu faci cinci schimbări?!

Consider că dacă îl bagi cu Spania, înseamnă că tu crezi în acest jucător, nu? Dar, mă rog, este strategia domnului Curelea ...”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

Antrenorul celor de la CFR Cluj a comparat situația lui Biliboc cu cea a lui Ștefan Lefter, portarul rivalei Universitatea Cluj.

„Portarul celor de la U Cluj, Lefter, a apărat cât a apărat (n.r. în meciul cu Finlanda), iar cu Spania s-a odihnit. Că selecționerul a folosit alți doi portari.

Codruț Sandu, săracul, a luat și el șapte goluri, l-au pus pe cel de la Farul rezervă, iar underul de la U Cluj s-a odihnit!

Lucrurile astea mie nu-mi plac și nu pot să sar peste ele! Nu pot, că ăsta e Șumudică. Adică sunt un tip care m-am așezat, un tip care știu cât mi-e plapuma, dar nu-mi place ca CFR-ul, nu Șumudică, deci clubul unde eu antrenez nu-mi place să fie luat de prost. Nu-mi place! Și nu pot să nu spun lucrurilor pe nume”.

În această stagiune, Lorenzo Biliboc a jucat 14 meciuri pentru CFR Cluj în toate competițiile și a marcat două goluri

1.500.000 de euro este cota lui Lorenzo Biliboc, potrivit transfermarkt.com

FOTO. Spania - România 7-1

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