România U21 ratează calificarea la Euro 2027! „Tricolorii” lui Costin Curelea, învinși și acasă de Finlanda! Rămânem acasă după 4 prezențe consecutive
Foto: Sport Pictures
Nationala

România U21 ratează calificarea la Euro 2027! „Tricolorii” lui Costin Curelea, învinși și acasă de Finlanda! Rămânem acasă după 4 prezențe consecutive

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 20:59
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 21:03
  • România U21 a fost învinsă de reprezentativa similară a Finlandei, scor 0-2, în preliminariile Campionatului European din 2027.
  • După înfrângerea suferită, „tricolorii” lui Costin Curelea nu mai au nicio șansă să se califice la turneul final.
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România U21 avea nevoie de o victorie la 3 goluri diferență pentru a mai putea spera la calificarea la Euro 2027, dar „tricolorii” au fost înfrânți pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

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Drumul spre Euro al României U21 s-a sfârșit

România U21 a început în forță meciul de la Târgoviște și a atacat poarta adversă, dar nu au reușit să-și fructifice ocaziile.

Cei care au dat lovitura au fost finlandezii, care au deschis scorul în minutul 28, prin Hyrylainen. Acesta a împins mingea în plasă din câțiva metri, din centrarea lui Mentu.

Înaintea acestei faze, fundașul Andrei Dorobanțu s-a accidentat, după ce a căzut pe brațul drept și a fost scos de pe teren pe targă.

Acesta a fost înlocuit cu Mario Bărăitaru.

Accidentarea lui Andrei Dorobanțu. Foto: Sport Pictures Accidentarea lui Andrei Dorobanțu. Foto: Sport Pictures
Accidentarea lui Andrei Dorobanțu. Foto: Sport Pictures

„Tricolorii” nu au reușit să egaleze, deși au atacat constant poarta adversă. În finalul partidei, în minutul 85, tot finlandezii au fost cei care au marcat.

Mero a punctat din fața porții, iar oaspeții și-au asigurat victoria și, pentru moment, primul loc.

Pentru România U21 urmează duelul fără miză cu Spania, de pe 6 octombrie, formație care luptă pentru primul loc.

România U21 - Finlanda U21 0-2

  • Au marcat: Hyrylainen (28), Mero (85)

Min. 85 - Mero a majorat diferența pe finalul meciului, după o centrare în fața porții.

Min. 28 - Naționala U21 a Finlandei a deschis scorul prin Hyrylainen, care a împins mingea în plasă din câțiva metri, din centrarea lui Mentu de pe partea stângă.

Clasamentul Grupei A din preliminariile Campionatului European U21

LocEchipaMeciuriPuncte
1Finlanda U21922
2Spania U21821
3România U21916
4Kosovo U21811
5Cipru U2183
6San Marino U2180

Echipele de start:

  • România U21: Lefter - Dorobanțu, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru - Cîmpean, Banu - Doicaru, Radslavescu, Burnete - Vermeșan
  • Rezerve: Sandu, Bărăitaru, Guțea, Trică, Stoian, Șuteu, Pîrvu, Mihai Biliboc
  • Selecționer: Costin Curelea
  • Finlanda U21: Jantunen - Ylitolva, Lotjonen, Kangasniemi, Galvez - Hyrylainen, Siltanen - Moller, Mentu, Soderback, Talvitie
  • Rezerve: Happonen, Vaisto, Helen, Simojoki, Europaeus, Mero, Turkki, Korkko, Pippola
  • Stadion: „Eugen Popescu”, Târgoviște
  • Arbitru: Dario Bel, Asistenți: Ivan Janić, Kruno Šaric (toți din Croația)

Cum ne calificăm la Euro 2027

Pentru a mai putea spera la calificarea la Euro 2027, naționala U21 a României trebuie să câștige astăzi la 3 goluri diferență pentru a fi sigură că termină peste Finlanda în caz de egalitate de puncte.

Șansele de calificare și în acest caz sunt mici, România urmând să înfrunte Spania în ultima rundă, în timp ce Finlanda dă peste Kosovo.

România a fost prezentă la ultimele patru ediții ale Campionatului European U21.

Meciul cu Spania, ultimul din aceste preliminarii, se va juca pe 6 octombrie, de la 20:00, pe Estadio Municipal Can Misses, Ibiza.

Lotul României U21 pentru meciul cu Finlanda:

  • Portari: Ștefan Lefter, Codruț Sandu, Rafael Munteanu
  • Fundași: Andrei Dorobanțu, Matteo Duțu, Mario Bărăitaru, Răzvan Pașcalău, Alexandru Șuteu, David Irimia, Kevin Ciubotaru, Ricardo Pădurariu
  • Mijlocași: Remus Guțea, Luca Banu, Eduard Radaslavescu, Raul Cîmpean, Yanis Pîrvu, Cristian Mihai, Lorenzo Biliboc
  • Atacanți: Alexandru Stoian, Atanas Trică, Rareș Burnete, Iustin Doicaru, Ioan Vermeșan

VIDEO. Stadionul „Eugen Popescu”, înainte de începutul meciului

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