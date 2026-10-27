Programul etapei #16 din Superliga LPF a stabilit datele și orele pentru prima rundă a returului din sezonul regulat

- Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei #16 din Superligă.
- Dinamo - Petrolul, UTA - U Craiova și FC Argeș - FCSB se numără printre duelurile cele mai interesante.
Runda #16 este prima din returul sezonului regulat și va începe după pauza competițională din luna noiembrie, prilejuită de acțiunea echipelor naționale.
Programul etapei #16 din Superliga
Vineri, 20 noiembrie
- FC Botoșani - FC Voluntari, ora 17:30
- Farul Constanța - Universitatea Cluj, ora 20:30
Sâmbătă, 21 noiembrie
- Csikszereda - Corvinul Hunedoara, ora 15:00
- CFR 1907 Cluj - Oțelul Galați, ora 17:30
- Dinamo - Petrolul Ploiești, ora 20:30
Duminică, 22 noiembrie
- UTA Arad - Universitatea Craiova, ora 17:30
- FC Argeș - FCSB, ora 20:30
Luni, 23 noiembrie
- Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC Rapid, ora 20:00
Clasamentul în Superliga după primele 13 etape
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|13
|30
|2
|U Craiova
|13
|29
|3
|Rapid
|13
|27
|4
|Petrolul
|13
|23
|5
|U Cluj
|13
|22
|6
|FCSB
|13
|21
|7
|Farul
|13
|20
|8
|UTA Arad
|13
|18
|9
|CFR Cluj
|13
|17
|10
|Corvinul
|13
|16
|11
|FC Botoșani
|13
|14
|12
|Sepsi
|13
|14
|13
|FC Argeș
|13
|12
|14
|Oțelul Galați
|13
|11
|15
|FC Voluntari
|13
|8
|16
|Csikszereda
|13
|5