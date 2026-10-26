Șumudică, furios pe Campos Replică acidă: „Barcelona avea meci mai târziu, poate a greșit banca”. Antrenorul lui CFR, dialog cu Nicolescu +21 foto
Nuno Campos și Marius Șumudică/ Foto: sportpictures.eu - IMAGO/ montaj GOLAZO.ro
Superliga

Șumudică, furios pe Campos Replică acidă: „Barcelona avea meci mai târziu, poate a greșit banca”. Antrenorul lui CFR, dialog cu Nicolescu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 14:03
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 14:03
  • Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a venit cu replica pentru omologul său de la Dinamo, Nuno Campos (51 de ani).
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La finalul remizei din Gruia, scor 2-2, antrenorul liderului din Superliga a criticat modul în care CFR a jucat și și-a comparat echipa cu Barcelona prin prisma numărului mare de pase.

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Marius Șumudică, replică pentru Nuno Campos: „Barcelona avea meci mai târziu, poate a greșit banca”

Șumudică a văzut și el cele declarate de omologul său și a avut o reacție acidă:

„Cu tot respectul pentru Dinamo, nu o să vorbesc niciodată urât de antrenorii străini, dar mi s-a părut un pic deplasată declarația domnului Nuno Campos și nu cred că eu am vorbit despre jocul lui Dinamo, că ce fac greșit, ce e bine, ce e rău. Să vii să spui că ai jucat ca Barcelona…

Eu m-am simțit, atunci, ca Santander ieri. Barcelona avea meci mai târziu, poate a greșit banca acest domn Campos.

Să vii să spui că ai jucat ca Barcelona, că ai făcut nu știu câte pase… Păi noi ți-am permis să faci toate acele pase, fiindcă așa am pregătit jocul. Nu-mi aduc aminte de vreo ocazie clară a lor”, a declarat Șumudică, citat de fanatik.ro.

624 de pase
au ajuns la destinatar, dintr-un total de 693 de pase încercate de jucătorii lui Dinamo (90%). Elevii lui Marius Șumudică au bifat 141 din 212 (67%)

Marius Șumudică: „Te crezi Hansi Flick?”

Tehnicianul de la CFR Cluj a continuat cu ironiile la adresa rivalului său.

„Ok, deliberat am cedat terenul, pentru că nu avem în momentul de față jucători capabili să se ia la luptă cu Dinamo, dar cred că trebuie să fim mai atenți în declarații.

La final, chiar dacă am avut 2-0 și nu am câștigat, am avut tăria să le strâng mâna jucătorilor de la Dinamo. Un pic să călcăm frâna cu Barcelona, nu dă frumos să spui că tu ești Barcelona. Eu ce să mă simt, Oviedo?

Cu toate că nu am retrogradat. Îl cunosc pe Andrei Nicolescu, știu munca extraordinară pe care o face la Dinamo, dar este un pic exagerată această declarație a lui Nuno Campos.

Păi dacă tu ai fost Barcelona, echipă care marchează 2-3-4 goluri pe meci și își creează 70 de ocazii pe meci, de ce nu ne-ai bătut? Băi, nea Campose, nu ți-ai creat o ocazie clară de gol, ai marcat dintr-un clinci în careu și dintr-o centrare extraordinară a lui Tarbă”, a mai adăugat Șumudică.

Nu e ok declarația. Și dacă pun 10 jucători pe linia porții, tu, domnul Nuno Campos, care te crezi Hansi Flick, dă-i gol, ce mai stai? Dă pe deasupra și bate-ne, că știți ce probleme sunt la CFR Cluj. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Andrei Nicolescu: „O să vorbesc cu el”

Președintele lui Dinamo a intervenit și i-a luat apărarea lui Nuno Campos:

„Nu știu exact, dar nu cred că a fost ceva cu intenție. Am auzit și eu că a zis ceva că am avut multe pase. Acum, Șumi, nu cred că am acuzat cu nimic.

Am zis că v-ați folosit foarte bine armele, că ați știut să gestionați momentele și toată admirația că ați știut cum să pregătiți partida și cum să obțineți cât mai mult. Nu am acuzat cu absolut nimic.

Legat de declarația lui Nuno, dar el consideră că voi sunteți o echipă mare, un club mare, o echipă mult peste Voluntari sau Csikszereda și a rămas, cumva, surprins că ați cedat posesia. Cred că în cheia asta a avut declarația.

Îți promit că o să reglez chestia asta, îmi pare rău dacă s-a înțeles ceva greșit și nu cred că a fost intenția să jignească clubul sau pe tine. O să o reglez, voi vorbi cu el”, a afirmat Andrei Nicolescu pentru sursa citată.

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Marius Șumudică: „Atât am discutat cu el”

Șumudică a lămurit și ceea ce s-a întâmplat după fluierul de final, când Nuno Campos a părut să-i reproșeze ceva.

„M-am dus, am dat mâna, am vorbit în portugheză cu el. Ne-am întâlnit, mi-a zis că a urmărit cariera mea, asta la început de meci.

La final i-am strâns mâna și i-am spus că le doresc să câștige campionatul. El mi-a răspuns că cei din conducere trebuie să facă mai mult, că nu pot să mă bat la titlu, pentru că nu dăm salariile pe care le dau celelalte echipe.

Se plângea de condiții, că alte echipe dau salarii mai mari sau ceva de genul. Atât am discutat cu el, nu am avut nicio contradicție cu nimeni”, a adăugat Șumudică.

FOTO. Marius Șumudică și Nuno Camos, contre la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2

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Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2, pe 25 octombrie 2026. Foto: captură Prima Sport Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2, pe 25 octombrie 2026. Foto: captură Prima Sport Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2, pe 25 octombrie 2026. Foto: captură Prima Sport Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2, pe 25 octombrie 2026. Foto: captură Prima Sport Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2, pe 25 octombrie 2026. Foto: captură Prima Sport
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Marius Șumudică: „Andrei, tu trebuie să-i spui asta”

Ulterior, tehnicianul de la CFR Cluj i-a adus aminte lui Andrei Nicolescu despre situația dificilă cu care se confruntă clubul din Gruia. În prezent, „feroviarii” se află în insolvență.

„Tu trebuie, Andrei, să îi spui antrenorului și nu e un sfat, că nu-mi permit să-ți dau sfat ție la ce ai schimbat la Dinamo, dar ar trebui să-i spui că CFR a rămas doar cu numele, atât.

Ieri am jucat cu un băiat la mijloc de 20 de ani, care anul trecut nu evolua la Câmpulung, în Liga 3. Am fost forțat să joc așa și am făcut și 10 transferuri pe repede înainte.

Am pierdut 18 jucători față de anul trecut, asta trebuie să știe domnul Campos și de aceea am și eu armele mele. Vreau să câștig ceva din organizare”, a concluzionat Șumudică.

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