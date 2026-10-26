„Putea fi ultima fisă pentru el”  Mihai Stoica, despre eroul FCSB din derby-ul cu Rapid: „Gigi m-a sunat și mi-a zis așa” +63 foto
Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

„Putea fi ultima fisă pentru el” Mihai Stoica, despre eroul FCSB din derby-ul cu Rapid: „Gigi m-a sunat și mi-a zis așa”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 13:17
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 13:17
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit la superlativ despre Aymen Boutoutaou (25 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Introdus de Laurențiu Reghecampf la pauză, în locul lui David Miculescu, mijlocașul francez a fost decisiv în revenirea roș-albaștrilor în derby-ul cu Rapid.

Boutoutaou a reușit o „dublă”, în minutele 68 și 81. S-a luptat excelent și la golul de 3-1, marcat de Joao Paulo.

Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Citește și
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Citește mai mult
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”

Mihai Stoica: „Știam că pentru el e poate ultima fisă”

Transferat de FCSB în aceată vară în schimbul sumei de 1.300.000 de euro, fotbalistul de 25 de ani a fost în nenumărate rânduri criticat de patron, în timp ce Mihai Stoica i-a luat mai mereu apărarea.

Managerul general al FCSB a dezvăluit că la pauza meciului a fost sunat de Gigi Becali, care și-a pus toată încrederea în calitățile lui Boutoutaou.

Stoica a mai subliniat faptul că mijlocașul francez este un jucător mai emotiv și că a avut nevoie de susținere pentru a-și recăpăta încrederea.

„Știam că pentru el e poate ultima fisă. Gigi m-a sunat la pauză și mi-a zis așa: «Îi batem sigur și ai să vezi că intră ăsta, francez. Dacă nu-i driblează pe ăștia, ce o să le facă».

Eu am închis cu Gigi și i-am zis lui Denis Drăguș exact asta: «Băi, Denis, știi povestea cu sabia lui Damocles? Băiatul ăsta are acum sabia deasupra capului: ori se rupe firul și îi retează capul, ori pune el mâna pe ea și retează niște căpățâni».

Cred că, la 3-1, Denis s-a întors și mi-a zis: «E cu sabia în mână al nostru!». Făcuse și faza la golul al treilea, nu știu cum a intrat acolo. Logic că m-am bucurat enorm pentru el. Știam că are foarte mare nevoie, pentru că eu, când am spus că e cel mai bun jucător pe care l-am adus vreodată, știam ce vorbesc.

OK, se poate să nu te adaptezi, să nu ți se dea șanse. Sunt foarte mulți factori, există atât de multe exemple. Lukic, care a fost anonim la Craiova, a venit la U Cluj, este excepțional și a ajuns la Campionatul Mondial.

Sunt mulți jucători care pot juca foarte bine la o echipă și foarte slab la alta. Cordea a făcut un sezon fenomenal, poate nu se aștepta nimeni. Pe Moruțan nu-l recunoșteai când a venit, acum e printre cei mai buni.

Căzuse varianta schimbului cu Nsimba. Eu cu Boutouoau am vorbit foarte mult cu el, pentru că este foarte sensibil. Pentru el, să plece de acasă a fost foarte greu. El este un copil care a venit aici cu toată familia. Nu iese în oraș, nu-l interesează nimic. Nici el, nici tatăl său nu știu ce înseamnă alcoolul. El este un jucător complet.

Gigi l-a spart, i-a dat din toate pozițiile. Îl scotea mai mereu la pauză când juca bine. Eu am stat tot timpul lângă el și a venit și accidentarea. Să se ducă el singur la Belgrad (n.r. la Marijana Kovacevic)? A fost că și-a dorit foarte mult să joace, pentru că a simțit că e altceva cu Reghe”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+63 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul doi marcat de Boutoutaou în FCSB - Rapid 4-1

Citește și

Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Mihai Stoica rapid fcsb Aymen Boutoutaou
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:06
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția LaLiga
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar  numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția LaLiga
13:12
Vești despre Musi și Pușcaș Ce se întâmplă cu absenții din atacul lui Dinamo
Vești despre Musi și Pușcaș Ce se întâmplă cu absenții din atacul lui Dinamo
13:04
Dispare clubul de tradiție? Lovitură la TAS după cazul jucătorului care a fost în comă: „Vor să șterpelească o sumă enormă!”
Dispare clubul de tradiție? Lovitură la TAS după cazul jucătorului care a fost în comă: „Vor să șterpelească o sumă enormă!”
13:50
Revoltă în tenisul mondial Campionii de la dublu cer ATP să renunțe la tăierile care amenință viitorul probei
Revoltă în tenisul mondial Campionii de la dublu cer ATP să renunțe la tăierile care amenință viitorul probei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Top stiri
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Superliga
26.10
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Citește mai mult
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Campionate
26.10
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Citește mai mult
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Superliga
26.10
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Citește mai mult
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe
B365
03:00
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe
Citește mai mult
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 14 rapid 51 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share