„Putea fi ultima fisă pentru el” Mihai Stoica, despre eroul FCSB din derby-ul cu Rapid: „Gigi m-a sunat și mi-a zis așa”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit la superlativ despre Aymen Boutoutaou (25 de ani).

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Introdus de Laurențiu Reghecampf la pauză, în locul lui David Miculescu, mijlocașul francez a fost decisiv în revenirea roș-albaștrilor în derby-ul cu Rapid.

Boutoutaou a reușit o „dublă”, în minutele 68 și 81. S-a luptat excelent și la golul de 3-1, marcat de Joao Paulo.

Mihai Stoica: „Știam că pentru el e poate ultima fisă”

Transferat de FCSB în aceată vară în schimbul sumei de 1.300.000 de euro, fotbalistul de 25 de ani a fost în nenumărate rânduri criticat de patron, în timp ce Mihai Stoica i-a luat mai mereu apărarea.

Managerul general al FCSB a dezvăluit că la pauza meciului a fost sunat de Gigi Becali, care și-a pus toată încrederea în calitățile lui Boutoutaou.

Stoica a mai subliniat faptul că mijlocașul francez este un jucător mai emotiv și că a avut nevoie de susținere pentru a-și recăpăta încrederea.

„Știam că pentru el e poate ultima fisă. Gigi m-a sunat la pauză și mi-a zis așa: «Îi batem sigur și ai să vezi că intră ăsta, francez. Dacă nu-i driblează pe ăștia, ce o să le facă».

Eu am închis cu Gigi și i-am zis lui Denis Drăguș exact asta: «Băi, Denis, știi povestea cu sabia lui Damocles? Băiatul ăsta are acum sabia deasupra capului: ori se rupe firul și îi retează capul, ori pune el mâna pe ea și retează niște căpățâni».

Cred că, la 3-1, Denis s-a întors și mi-a zis: «E cu sabia în mână al nostru!». Făcuse și faza la golul al treilea, nu știu cum a intrat acolo. Logic că m-am bucurat enorm pentru el. Știam că are foarte mare nevoie, pentru că eu, când am spus că e cel mai bun jucător pe care l-am adus vreodată, știam ce vorbesc.

OK, se poate să nu te adaptezi, să nu ți se dea șanse. Sunt foarte mulți factori, există atât de multe exemple. Lukic, care a fost anonim la Craiova, a venit la U Cluj, este excepțional și a ajuns la Campionatul Mondial.

Sunt mulți jucători care pot juca foarte bine la o echipă și foarte slab la alta. Cordea a făcut un sezon fenomenal, poate nu se aștepta nimeni. Pe Moruțan nu-l recunoșteai când a venit, acum e printre cei mai buni.

Căzuse varianta schimbului cu Nsimba. Eu cu Boutouoau am vorbit foarte mult cu el, pentru că este foarte sensibil. Pentru el, să plece de acasă a fost foarte greu. El este un copil care a venit aici cu toată familia. Nu iese în oraș, nu-l interesează nimic. Nici el, nici tatăl său nu știu ce înseamnă alcoolul. El este un jucător complet.

Gigi l-a spart, i-a dat din toate pozițiile. Îl scotea mai mereu la pauză când juca bine. Eu am stat tot timpul lângă el și a venit și accidentarea. Să se ducă el singur la Belgrad (n.r. la Marijana Kovacevic)? A fost că și-a dorit foarte mult să joace, pentru că a simțit că e altceva cu Reghe”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

VIDEO. Golul doi marcat de Boutoutaou în FCSB - Rapid 4-1

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