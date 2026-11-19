Naționala României va participa, în perioada 20-22 noiembrie, la Padbol Nations Cup 2026, competiție programată la Napoli, în Italia.

Tricolorii vor evolua în Grupa A, alături de Germania, Franța, Egipt și Danemarca.

Reprezentativa Franței îl are în componență pe fostul internațional Mathieu Debuchy, trecut pe la Lille, Newcastle United și Arsenal.

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Cea de-a cincea ediție a Cupei Națiunilor la padbol reunește 15 echipe naționale de pe trei continente.

România ajunge la turneul din Italia după ce a câștigat titlul mondial în 2023, a obținut medalia de argint la Cupa Națiunilor din 2024 și bronzul la ediția din 2025.

Obiectivul delegației române este o nouă clasare pe podium, însă primul pas îl reprezintă trecerea de faza grupelor.

Fiecare echipă va disputa patru partide, iar rezultatele vor stabili formațiile care vor continua competiția în sferturile de finală.

România, în aceeași grupă cu Franța lui Mathieu Debuchy

Tragerea la sorți a plasat România în Grupa A, unde va întâlni Germania, Franța, Egipt și Danemarca.

Confruntarea cu reprezentativa franceză se remarcă prin prezența lui Mathieu Debuchy, 41 de ani, fost fundaș al echipei naționale a Franței, cu 27 de selecții.

În cariera de fotbalist, Debuchy a evoluat pentru Lille, Newcastle United, Arsenal și Saint-Étienne.

Mathieu Debuchy în 2017, la Arsenal

Fostul internațional francez este implicat în prezent în dezvoltarea și promovarea padbolului în Franța. Alături de el, reprezentativa franceză în componență un alt ex-fotbalist, Philippe Liard.

„Sportul acesta îmi place foarte mult. Reunește multe elemente. M-am implicat complet și vreau să fac padbolul cunoscut în Franța”, spunea Debuchy anul trecut.

În martie 2018, Mathieu Debuchy și Philippe Liard au preluat coordonarea Padbol France. În acea perioadă, Debuchy încă evolua în fotbalul francez, iar Liard avea deja experiență în domeniu, administrând un centru sportiv în Villeneuve-d'Ascq, unde existau trei terenuri de padbol.

Lotul României pentru Cupa Națiunilor la padbol

Federația Română de Padbol a anunțat un lot format din patru sportivi: Victoraș Popescu, Floris Stănculea, Daniel Matincă și Aurelian Surd.

Victoraș Popescu este campion mondial în 2023, campion la Sardinia în 2026 și lider al clasamentului mondial FIPA. Floris Stănculea a obținut titlul de vicecampion și distincția MVP la competiția din Sardinia, fiind și câștigător la Stockholm, în 2026.

Daniel Matincă a încheiat pe locul secund competiția din Sardinia și a câștigat Cupa României în 2026. Aurelian Surd vine după două clasări pe podium, cu medalii de bronz la Stockholm și la Cupa României.

Cele trei grupe de la Padbol Nations Cup 2026

Cele 15 reprezentative participante au fost împărțite în trei grupe de câte cinci echipe:

Grupa A: România, Germania, Franța, Egipt, Danemarca.

România, Germania, Franța, Egipt, Danemarca. Grupa B: Portugalia, Qatar, Belgia, Mexic, Suedia.

Portugalia, Qatar, Belgia, Mexic, Suedia. Grupa C: Spania, Italia, Austria, Emiratele Arabe Unite, Ucraina.

Rezultatele României în competițiile internaționale din 2026

Naționala României vine la Napoli după un sezon cu rezultate importante în circuitul internațional. La International Padbol Cup Sardinia, sportivii români au câștigat medaliile de aur și argint, finala competiției fiind una disputată între două echipe din România.

Ulterior, la International Padbol Cup Stockholm, delegația română a obținut o medalie de aur și una de bronz. Aceste rezultate completează palmaresul din ultimii ani, care include titlul mondial din 2023 și medaliile de argint și bronz obținute la precedentele două ediții ale Cupei Națiunilor.

Președintele Federației Române de Padbol, Elisabeta Gherghișan, a vorbit despre obiectivele delegației pentru competiția din Italia:

„România a demonstrat în ultimii ani că se numără printre cele mai puternice națiuni din padbolul mondial.

Mergem la Napoli cu o echipă valoroasă, cu sportivi care au obținut rezultate internaționale remarcabile și cu obiectivul de a lupta din nou pentru podium.

Dincolo de performanța sportivă, ne dorim ca aceste rezultate să contribuie la creșterea vizibilității padbolului și la dezvoltarea acestui sport în România”.

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