„E un vis” Prima conferință a lui Mbappe după transferul la Real Madrid

Kylian Mbappe, 25 de ani, despre Real: „E o bucurie imensă. Un vis a devenit realitate, sunt eliberat”.

Atacantul nu a uitat să critice PSG, fostul său club: „Mi s-a transmis violent în față că nu voi mai juca”.

După ani la rând în care s-a tot vorbit de transferul lui Kylian Mbappe și a eșuat, mutarea căpitanului Franței de la PSG la Real Madrid s-a realizat în sfârșit acum, înaintea Campionatului European.

La final de contract cu parizienii, pentru care a evoluat timp de șapte sezoane, liderul „cocoșilor” a venit gratis la clubul blanco, pentru care a semnat un contract pe cinci stagiuni.

15 milioane de euro va fi salariul anual net al lui Kylian Mbappe la Real Madrid, pe lângă bonusuri

Mbappe: „Ajung la clubul unde am visat întotdeauna să fiu”

Astăzi, 4 iunie, atacantul în vârstă de 25 de ani a apărut la conferința de presă a naționalei, alături de selecționerul Didier Deschamps.

„Acum e oficial, sunt jucătorul lui Real Madrid. E o bucurie imensă. Un vis a devenit realitate, sunt eliberat. Ajung la clubul unde am visat întotdeauna să fiu”, a început Mbappe.

„Sunt foarte nerăbător, încântat. Doresc să le mulțumesc tuturor fanilor care mi-au trimis mesaje, deși vă spun cu sinceritate că nu am reușit să le citesc chiar pe toate.

Vreau să le mulțumesc celor de la Real Madrid care au contribuit la acest transfer, mai ales lui Florentino (n.r. președintele Perez), care mi-a oferit încredere din prima clipă”.

A încheiat subiectul Real: „Puteți citi pe chipul meu fericirea. Am jucat mai puțin spre sfârșitul sezonului, știți toți de ce, dar mă voi pregăti alături de grup pentru a-mi regăsi forma și a aduce cupa acasă”.

80 la sută din drepturile de imagine ale lui Kylian Mbappe vor ajunge la el și numai 20% vor rămâne la clubul blanco

Mbappe: „Mi s-a transmis violent în față că nu voi mai juca la PSG”

Kylian s-a referit și la ce i s-a întâmplat la Paris în ultima jumătate de an, după ce a anunțat clubul că nu își mai prelungește contractul și pleacă la Real.

„La PSG mi s-a transmis violent în față că nu voi mai juca în acest sezon”, a afirmat Mbappe.

„Cei care m-au salvat au fost Luis Campos (n.r. Directorul sportiv) și Luis Enrique. Ei mi-au zis că nu voi mai fi folosit mult, așa că fusesem avertizat. Am înțeles criticile. Am fost departe de nivelul meu, știu că am fost rău. Am încercat să fiu acolo pentru echipa mea. Anul viitor, nu mai aștept un asemenea sezon”.

Întrebat dacă a fost nefericit la Paris, a răspuns: „Ar fi incorect. Da, m-au supărat unele lucruri. Totuși, am luat cu mine multe lucruri pozitive”.

180 de milioane de euro valorează Kylian Mbappe, potrivit Transfermarkt.de

„Nu am mai câștigat Euro de 24 de ani”

S-a referit și la naționala Franței și la turneul final.

„Pentru mine, Euro e o competiție mai complicată decât Mondialul. Dincolo de faza grupelor, e foarte, foarte dificil. E o întrecere pe care noi nu am mai câștigată de 24 de ani și e enorm , dar nu punem presiune în plus”, a spus decarul albaștrilor.

Mbappe a completat: „Vreau să-mi protejez echipa. Avem înainte o vară extraordinară”.